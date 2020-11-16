100 дней белорусской революции. Цифры

Прошло 100 дней после президентских выборов в Беларуси, которые состоялись 9 августа. С тех пор по всей стране непрерывно продолжаются самые массовые в истории независимой Беларуси акции протеста. Политологи называют это движение сопротивления революцией. Служба "Радио Свобода" подвела итоги того, что произошло за это время.

В Минске в акциях протеста приняли участие более миллиона человек

В одном только Минске на воскресные марши за последние 100 дней вышли более миллиона человек. Масштаб протестов беспрецедентен для Беларуси. Никогда в истории не было таких продолжительных и массовых протестов. Количество их участников довольно приблизительное и в большинстве случаев оценивалось журналистами по разным методикам. Мы собрали информацию о маршах в Минске с оценкой количества участников различными масс-медиа.

Август

16.08 — более за 200 тысяч (TUT.BY)

23.08 — до 250 тысяч (DW)

30.08 — более за 100 тысяч (DW)

Сентябрь

6.09 — более 100 тысяч (TUT.BY)

13.09 — 100-150 тысяч (БелаПАН и Интерфакс)

20.09 — более 100 тысяч (DW)

27.09 — более 100 тысяч (Интерфакс)

Октябрь

4.10 — более 100 тысяч (БелаПАН)

11.10 — более 100 тысяч (Радыё Рацыя)

18.10 — до 30 тысяч (ВВС)

25.10 — 200 тысяч (Свобода)

Ноябрь

Трижды прошли марши в ноябре - 1, 8 и 11 ноября. Все эти акции протеста были жестоко разогнаны силовиками, у протестующих почти не было возможности собраться вместе. Каждый раз вокруг мест сбора собирались тысячи людей, но оценить масштабы этих даже приблизительно довольно сложно.

Специализированные марши

Регулярно еженедельно Минске проходят четыре марша:

Марш пенсионеров - каждый понедельник, участвуют несколько тысяч человек.

Марш людей с инвалидностью - каждый четверг, десятки участников.

«Женские марши» - каждую субботу, от нескольких сотен до десяти тысяч участниц.

Главный марш - каждое воскресенье, от нескольких десятков до 200-250 тысяч участников.

Протесты по всей стране – от Минска до деревень

Каждую неделю почти во всех городах проходят акции протеста и «цепочки солидарности». В августе, например, особенно массовые акции протеста прошли в Гродно (23 августа вышли 30 тысяч человек), Могилеве (10 тысяч 16 августа). Протесты проходили даже в деревнях. Известно о использовании сил ОМОНа в селе Лебедево Молодечненского района и задержаниях в селе Жодзишки Сморгонского района.

Жертвы сопротивления

За все время протестов при разных обстоятельствах погибли как минимум четыре человека. При этом власти и руководство МВД ни разу не признали, что люди погибли от рук силовиков. Этих людей на сегодняшний день считают жертвами протестов:

• Александр Тарайковский, 34 года, Минск, застрелен на улице Притицкого.

• Александр Вихор, 25 лет, Гомель, скончался после избиения в милиции.

• Геннадий Шутов, 43 года, Брест, застрелен.

• Роман Бондаренко, 31 год, Минск, избит до бессознательного состояния, умер в больнице.

Также до сих пор неизвестны и обстоятельства гибели еще нескольких человек. Их родственники и друзья считают, что они могли быть убиты во время акций протеста.

• Никита Кривцов, 28 лет, Жодино, найден повешенным

• Александр Демидов, 25 лет, село Боровляны, найден мертвым

• Константин Шишмаков, 29 лет, Волковыск, покончил жизнь самоубийством

• Артем Паруков, 19 лет, Минск, сбит машиной.

Преследование протестующих

Официальной информации об общем количестве задержанных, осужденных и избитых нет. Но Народное антикризисное управление опубликовало следующую статистику из внутреннего отчета Министерства внутренних дел:

• 25 800 задержанных

• 24 000 административных протокола (штрафы или аресты)

• 4 000 заявлений о насилии со стороны сил безопасности 900 уголовных дел (по данным лишенного аккредитации в Беларуси правозащитного центра «Весна»)

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