Коронавирус в России: заразился глава минтранса, москвичи не рады отмене новогодних гуляний

На фоне неопределенности ситуации с Covid-19 и роста цены на нефть курс доллара к рублю снижается, по состоянию на 09:27 понедельника 16 ноября он составил 77,2 рубля. Цена на золото при этом растет.

Коронавирусом заразился новый глава минтранса, в Москве потратят почти 10 млрд рублей на вакцинацию, отмене новогодних гуляний в городе не рады почти треть москвичей. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

В России новый рекорд - 22 778 новых случаев заражения

За последние сутки в стране выявили 22 778 новых случаев коронавирусной инфекции. Это на более чем 200 случаев больше, чем в предыдущий день. Третий день подряд в России диагностируется более 22 тысяч случаев.

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Наибольший прирост зараженных - в Москве, там 6360 заболевших. В Санкт-Петербурге выявили 2039 заразившихся - это очередной рекордный ежесуточный прирост заболевших в этом городе за все время пандемии.

За сутки в России умерли 303 человека (накануне - 352, всего за время пандемии - 33 489 ), выздоровели - 13 846 пациента.

50 млрд на борьбу с коронавирусом

Москва с начала пандемии коронавируса потратила на борьбу с инфекцией порядка 50 млрд рублей, сообщил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун на заседании комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровью.

Эти деньги направили на приобретение оборудования, средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов, диагностических средств и другие, добавил он.

На вакцинацию от коронавируса в 2021 году из бюджета Москвы потратят почти 10 млрд рублей, сообщили в депздраве. "В проекте бюджета 2021 года расходы на приобретение вакцин составят 12,7 млрд рублей, что выше 2020 года, из них чуть меньше 10 млрд рублей - вакцинация от коронавирусной инфекции в 2021 году", - сообщил Хрипун.

По его словам, в с 1 января 2021 года "многие мероприятия" по борьбе с коронавирусом будут внесены в тариф ОМС, но не уточнил, какие именно.

Глава минтранса заразился коронавирусом

Новый глава минтранса Виталий Савельев заболел коронавирусом, проработав в должности министра менее недели. Он ушел на самоизоляцию, сообщил РБК представитель ведомства.

Временным руководителем минтранса стал его первый заместитель и глава Росавиации Александр Нерадько.

Савельева назначили на должность главы минтранса 9 ноября. До этого в течение 11 лет он был главой "Аэрофлота", еще раньше - работал заместителем председателя правления "Газпрома" и заместителем министра экономического развития и торговли.

Савельев - далеко не первый министр, заболевший коронавирусом. Ранее инфекцию находили у премьер-министра Михаила Мишустина, бывшего главы минстроя Владимира Якушева, министра культуры Ольги Любимовой, министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, а также - уже бывшего министра энергетики Александра Новака.

Первый российский регион повторно ушел в локдаун

В Бурятии ввели наиболее жесткие ограничения из-за пандемии Covid-19 - сравнимые с весенними локдаунами в регионах России. С 16 по 30 ноября в республике не будут работать рестораны, кафе и другие предприятия общепита, исключения сделали лишь для заведений, обслуживающих на вынос и доставляющих заказы. Также запрещена работа торговых центров, кинотеатров, салонов красоты, саун. Аптеки, салоны связи и продовольственные магазины могут продолжать работать.

"Нам нужно сейчас максимально разобщить людей, максимально снять напряжение в системе здравоохранения и системе тестирования. Рассадить по максимуму людей по домам, раздать всем лекарства и эту волну сбить. Нам надо переломить рост заболеваемости в сторону снижения. Я надеюсь, что у нас это получится", - сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

При этом он заявил, что более, чем две недели, ограничения действовать не будут: "Дальше уже экономические последствия будут тяжелыми".

В республике с населением почти в миллион жителей к утру понедельника число случаев заболевания коронавирусом достигло 15 378. Большинство заболевших в столице Улан-Удэ (59%). За сутки в Бурятии выявили 269 новых случаев Covid-19.

Почти треть москвичей расстроены из-за отмены новогодних мероприятий

В Москве прошли первые выходные без ночной жизни; с 13 ноября мэр Сергей Собянин запретил заведениям работать после 23:00. Кроме того, в столице недавно отменили все новогодние мероприятия.

Жители Москвы разделились примерно на три части: одни не расстроились из-за отмены празднования Нового года в городе, другие же огорчены отменой новогодних гуляний, а третьи никогда в них не участвовали и не собирались, следует из исследования сервиса "Работа.ру", имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"Треть опрошенных жителей столицы (32%) сильно огорчены отменой новогодних гуляний в городе, так как такое мероприятие стало уже доброй традицией. Столько же респондентов относятся к такой мере с пониманием. При этом 36% участников исследования указали, что не участвовали в гуляниях ранее и не планировали такой активности в этом году", - говорится в результатах исследования, в ходе которого опросили более 2,2 тысячи человек.

Планы 70% москвичей на Новый год остались неизменными, а 30% москвичей поменяли свои планы на новогодние праздники из-за новых ограничительных мер.

"Также 30% москвичей считают, что новогодние праздники необходимо продлить в качестве компенсации за отмену городских гуляний. При этом 17% респондентов уверены, что каникулы нужно продлить на 2 недели, а 13% опрошенных будет достаточно нескольких дополнительных дней отдыха", - добавляется в исследовании.

Более половины участников исследования (53%) указали, что такая мера, по их мнению, будет лишней, а 17% жителей Москвы уверены, что праздничные дни нужно сократить.

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