Китай и страны Азии заключили крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле

США прилагают усилия, чтобы изолировать Китай от мировой экономики. На этом фоне Пекин и 14 стран азиатско-тихоокеанского региона заключили крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле.

Китай, несмотря на торговый конфликт с США, заключил с 14 странами азиатско-тихоокеанского региона крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле. После переговоров, длившихся восемь лет, соответствующий документ был подписан в воскресенье, 15 ноября, по итогам виртуального саммита стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в столице Вьетнама Ханое.

На долю участников соглашения "Всестороннее региональное экономическое партнерство" (RCEP) приходится почти треть мировой экономики - 29 процентов. Это чуть меньше, чем доля Евросоюза (33 процента), но эксперты уверены, что показатель RCEP в ближайшее время вырастет. На территории стран-участниц соглашения проживают 2,2 млрд человек.

Договор предусматривает снижение таможенных пошлин и введение общих торговых правил, что позволит оптимизировать и каналы поставок. Соглашение распространяется на торговлю, услуги, электронную коммерцию, телекоммуникации и авторские права.

Эксперты: Большой успех Пекина

Помимо Китая - второй по величине в мире экономики, в RCEP входят десять стран АСЕАН - Вьетнам, Сингапур, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппины, Мьянма, Бруней, Лаос и Камбоджа, а также Япония, Австралия, Южная Корея и Новая Зеландия.

Эксперты отмечают, что заключение соглашения в Ханое на фоне торговой войны с США - большой успех коммунистического руководства в Пекине. Они прогнозируют, что этот договор усилит экономическую интеграцию азиатско-тихоокеанского региона и противодействие протекционистским тенденциям.

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