Беларусь: в Минске начались задержания протестующих, применены светошумовые гранаты

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа.

В Минске задержан 76-летний издатель Борис Пастернак. Об этом сообщил в Facebook писатель Саша Филипенко, книги которого издавал Пастернак. Он также издавал произведения Светланы Алексиевич, Михаила Жванецкого, Александра Солженицына, Олега Павлова, Александра Чудакова и многих других.

На "Площади перемен" остались только силовики, которые убирают палатки, плакаты и цветы. Протестующие были задержаны или разогнаны.

По данным правозащитного центра "Весна", общее число задержанных на сегодняшних протестах в Беларуси выросло до 316 человек. Большинство случаев приходятся на Минск, есть задержанные также в Новогрудке, Бобруйске, Витебске, Гомеле и Светлогорске.

На "Площади перемен" силовики срывают плакаты и флаги, разбивают лампадки на импровизированном мемориале памяти Романа Бондаренко. Десятки людей уводят в автозаки, некоторые задержания проходят довольно жестко.

Десятки людей с «Площади перемен» в Минске уводят в автозаки. Некоторых задерживают довольно жестко, уносят на руках. Слышны звуки бьющегося стекла — разбиваются лампадки у мемориала. pic.twitter.com/TtnYQCgYJm — TUT.BY (@tutby) November 15, 2020

Около станции метро "Пушкинская" в Минске без сознания лежит мужчина. В Сети появилось видео, как силовики пытаются оказывать ему медицинскую помощь.

Силовики окружают "Площадь перемен" и задерживают на ней протестующих. Между тем общее число задержанных на сегодняшних протестах в Беларуси, по данным правозащитного центра "Весна", выросло до 191 человека.

Очевидцы сообщили о четырех взрывах светошумовых гранат на "Площади перемен". Протестующие разбегаются.

Минск. Так выглядели взрывы светошумовых гранат возле «двора перемен». pic.twitter.com/vg319UIIqv — TUT.BY (@tutby) November 15, 2020

В Минске силовики приехали на "Площадь перемен", где собралось большое количество протестующих. Tut.by со ссылкой на очевидцев сообщает о применении силовиками светошумовых гранат.

В Минске на «Площадь перемен» приехали силовики. Они используют светошумовые гранаты — очевидцы сообщают о четырех взрывах. pic.twitter.com/ydFNu93Yic — TUT.BY (@tutby) November 15, 2020



На протестах в Беларуси задержали более 120 человек

Белорусский правозащитный центр "Весна" опубликовал список 121 имен задержанных в ходе протестов в Беларуси. Большинство случаев приходятся на Минск, задержания также проходили в Новогрудке, Бобруйске, Витебске, Гомеле и Светлогорске. Двое задержанных - корреспонденты ТАСС Юрий Шамшур и БелТА Андрей Покуменко - уже отпущены.

В Минске несколько тысяч демонстрантов направляются по проспекту Пушкина в сторону улицы Матусевича. При этом силовики продолжают разгонять протестующих и жестко задерживают людей, в основном мужчин, пишет Tut.by.

В Сети появилось видео взрыва, произошедшего возле станции "Пушкинская" в Минске. Портал Onliner пишет, что речь идет о применении светошумовых гранат.

На Пушкинской применили светошумовые гранаты pic.twitter.com/3DoeZETahQ — Onliner (@OnlinerBY) November 15, 2020



По информации очевидцев, при разгоне демонстрантов у метро "Пушкинская" силовики применили газ, пишет Tut.by. Сообщается также о массовых задержаниях на проспекте Пушкина у дома 62, в ходе которых были слышны два взрыва. Между тем на "Площади перемен" собралось уже большое количество протестующих. В то же время на пересечении улицы Тимирязева и проспекта Пушкина под мостом наблюдается большое скопление военной техники и силовиков.

Протестующие в Минске перекрыли дорогу около Ледового дворца

В Минске протестующие перекрыли дорогу возле Ледового дворца, между станциями "Спортивная" и "Пушкинская".

Люди вышли на дорогу около Ледового дворца между «Спортивной» и «Пушкинской» pic.twitter.com/wyW2sdyTTp — Onliner (@OnlinerBY) November 15, 2020

Telegram-канал HEXTA Live призвал демонстрантов в Минске собираться в "других точках", если не получается подойти к метро "Пушкинская". В качестве "основной точки" указана "Площадь перемен" (получивший известность двор, где ранее неизвестные в балаклавах приехали срезать с забора бело-красно-белые ленты.).

В Минске силовики продолжают разгонять людей у станции метро "Пушкинская", где на 12.00 было назначено начало протестного марша. Между тем ТАСС сообщает, что среди задержанных у станции - корреспондент агентства Юрий Шамшур.

Люди пытаются собраться на Пушкинской, силовики устраивают разгоны и пытаются задержать пришедших pic.twitter.com/lRMRXKUTS3 — Onliner (@OnlinerBY) November 15, 2020

Люди собираются на протесты не только в Минске, но и в других городах Беларуси, например, Жодино, Молодечно и Витебске, передают Telegram-каналы HEXTA и "Беларусь головного мозга".

Несколько десятков задержанных у метро "Пушкинская"

Около станции метро "Пушкинская" в Минске проходят задержания. По информации портала Tut.by,были задержаны несколько десятков человек. К импровизированному мемориалу Александра Тарайковского, погибшего в ходе протестов, приехала колонна автозаков и микроавтобусов. Силовики разгоняют тех, кто стоит в компании больше двух человек.

В Минске "в целях обеспечения безопасности пассажиров" временно закрыты многие станции метро.В частности, поезда следуют без остановки на станциях "Площадь победы", "Октябрьская", "Площадь Якуба Коласа". Метрополитен приносит извинения за доставленные неудобства.

По проспекту Независимости в Минске едут водометы, автозаки и другая техника, передает интернет-портал tut.by. Рядом с дорогой стоят люди с красно-зелеными флагами. Читатель портала написал, что люди с флагами заняли площадку для высадки пассажиров.

Проблемы с интернетом

Ограничение доступа к интернету в Минске подтвердил еще один оператор - "МТС Беларусь", назвав его "мероприятием, проводимым уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности".

В Минске начались проблемы с интернетом, на сей раз - за три часа до начала запланированного на 15 ноября очередного протестного марша, об этом сообщили сразу несколько независимых белорусских интернет-порталов. Оператор "А1 Беларусь" уведомил своих абонентов о том, что в городе "в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов" снижена пропускная способность мобильного интернета, что ухудшит качество сервиса передачи данных или сделает услугу временно недоступной.

Уважаемые абоненты!

В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 15 ноября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета.

Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги.

— А1 Беларусь (@a1belarus) November 15, 2020



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