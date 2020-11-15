ВОЗ зарегистрировала рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки в мире

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 53,16 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 657 тыс., что представляет собой новый максимум роста заболеваемости за сутки. Согласно опубликованным в субботу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов в мире выросло почти на 9,8 тыс., превысив 1,3 млн.

По состоянию на 17:32 мск 14 ноября в ВОЗ поступили сведения о 53 164 803 инфицированных и 1 300 576 умерших. Число заразившихся за сутки возросло на 657 312, а умерших — на 9 797.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован накануне — 641 762 инфицированных. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 43% случаев заражения, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Европейский регион (285 332), на втором месте — Северная и Южная Америка (269 225), на третьем — Юго-Восточная Азия (55 551).

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США — 10 460 365. Далее следуют Индия (8 773 479), Бразилия (5 781 582), Россия (1 903 253), Франция (1 886 286), Испания (1 458 591), Великобритания (1 317 500), Аргентина (1 284 519), Колумбия (1 174 012), Италия (1 107 303), Мексика (991 835) и Перу (930 237).

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