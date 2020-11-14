Министры иностранных дел европейских стран требуют от белорусских властей прекратить насилие

После гибели Романа Бондаренко министры иностранных дел европейских стран требуют от белорусских властей прекратить насилие.

БелаПАН собрал некоторые высказывания.

Екатерина Захариева (Болгария): "Шокирована трагической смертью Романа Бондаренко. Мои глубочайшие соболезнования его семье и друзьям. Мы поддерживаем требования белорусского народа о свободе и демократии и призываем к немедленному прекращению насилия против мирных протестующих".

Йеппе Кофод (Дания): "Мои глубочайшие соболезнования родным и друзьям Романа Бондаренко. Ужасная жестокость и репрессии белорусских властей должны прекратиться. Дания готова ввести дополнительные санкции ЕС".

Иван Корчок (Словакия): "Смерть гражданина Беларуси Романа Бондаренко — еще одно свидетельство жестокости режима Лукашенко в отношении собственного народа, стремящегося к свободе и демократическим переменам. Репрессии должны быть немедленно прекращены. Мои глубочайшие соболезнования его семье и друзьям".

Пекка Хаависто (Финляндия): "В последние недели вырос уровень насилия со стороны властей в Беларуси. Основные права человека постоянно нарушаются, это недопустимо. Молодой человек погиб из-за безжалостного насилия. Мои соболезнования его семье и друзьям".

Томаш Петржичек (Чехия): "Роман Бондаренко стал еще одной жертвой жестоких репрессий белорусского режима. Мои искренние соболезнования его семье и друзьям. Насилие должно прекратиться, а виновные в этом предстать перед судом".

Анн Линде (Швеция): "В ужасе и печали от жестокой смерти Романа Бондаренко в Минске. Мои искренние соболезнования его семье и друзьям. Это продолжающееся насилие и репрессии против народа Беларуси совершенно неприемлемы".

В похожем ключе последние события в Беларуси прокомментировали США, Германия, Австрия, Литва, Латвия, руководство Евросоюза, ООН, "Международная амнистия" и др. ЕС заявил о готовности расширить санкции в отношении ответственных за насилие и репрессии в стране.

Вечером 11 ноября на символической "площади Перемен" — во дворе жилого дома на улице Червякова в Минске, где на местной трансформаторной будке постоянно появляется изображение "диджеев Перемен", — произошел конфликт. По сообщению очевидцев, туда приехали неизвестные и стали срезать белые и красные ленты, которыми украшен двор. Местные жители, в том числе Бондаренко, пытались этому противостоять, завязалась потасовка. Бондаренко был задержан и доставлен в УВД Центрального района.

Утром 12 ноября в СМИ появилась фотография выписки из больницы скорой медицинской помощи, из которой следовало, что Бондаренко находился в отделении реанимации нейрохирургического профиля в тяжелом состоянии. В выписке указано, что его доставили в таком состоянии из РУВД на улице Орловской, 58. Позже врачи сообщили, что у молодого человека тяжелая закрытая черепно-мозговая травма, кровоизлияние в мозг, травмы мягких тканей головы. Он был в коме. Вечером 12 ноября мужчина скончался.

Днем ГУВД Мингорисполкома сообщало, что по факту инцидента проводится проверка.

Следственный комитет утверждает, что при медицинском осмотре наряду с телесными повреждениями у пострадавшего была диагностирована алкогольная интоксикация. Однако телеграм-канал медработников "Белые халаты" разместил документ из больницы скорой медицинской помощи, из которого следует, что Бондаренко был абсолютно трезв.

После известия о смерти Бондаренко на "площади Перемен" и в других местах Минска и страны люди стали собираться и зажигать свечи в память о нем. 13 и 14 ноября в разных городах Беларуси и зарубежья люди вышли на минуту молчания в память о Бондаренко, выстраивались в цепи солидарности. Сообщалось о разгоне и задержаниях участников акций в Бресте, Минске, Вилейке, Клецке, Слуцке (Минская область), Докшицах (Витебская область).

13 ноября во время интервью узкому кругу СМИ Беларуси и зарубежья Александр Лукашенко заявил, что поручил генеральному прокурору Андрею Шведу расследовать гибель Бондаренко. Лукашенко утверждал, что погибший был пьян: "У нас появилась практика, это уже больше месяца, в этих богатеньких прежде всего кварталах. Они вывешивали бело-красно-белые флаги и ленточки. Занавешивали там везде. Даже тросы натягивали от дома к дому и вывешивали эти, как у нас принято считать, коллаборационистские профашистские флаги, — сказал Лукашенко. — В этих дворах одни вывешивали эти флаги и эти ленточки, а вторые ходили и срезали, кто это не приемлет. Мы в последнее время создали дружины, их, по-моему, около 500 в Минске только, и они тоже ходили и срезали эти флаги. В одном из дворов, как мне доложили, они пришли срезать флаги. А те, кто там живет и эти ленточки вывешивал (на заборах, спортивных площадках), выскочили из домов. И потасовки были. Но в данном случае, как мне доложили, завязалась драка, притом драка серьезная. И кто-то (это ж в милиции все есть) из протестующих позвонил "карателям" в милицию. Выехал усиленный наряд милиции. Когда они подъехали, как обычно, все разбежались. А этот (Бондаренко. — БелаПАН.) то ли травмирован был, то ли что… В нетрезвом состоянии. Это признано. Заключение сегодня представил Следственный комитет. Они выложили это все. Он был пьяным".

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