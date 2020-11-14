Прирост заразившихся в Беларуси все выше с каждым днем

В Беларуси 112 870 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщает Минздрав. За последний день — 1248 инфицированных. Это новый антирекорд.

В Беларуси на 14 ноября выздоровели и выписаны 94 337 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (767 человек за сутки). За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1039 пациентов (6 человек за последние сутки).

Медики фиксируют, что пневмонии во время этой волны COVID-19 стали более сложными, увеличилось количество кислородозависимых пневмоний. В Минске, Гомеле, Могилеве, Бресте и других городах введен масочный режим.

При этом перевод школ на дистанционную форму обучения в стране не планируется.

Часть отделений больниц уже перепрофилированы под прием пациентов с COVID-19. Из-за эпидемической ситуации в Минске приостанавливают плановую медпомощь для пациентов с хроническими кардиологическими заболеваниями. Также временно перестанут оказывать плановую хирургическую и гастроэнтерологическую помощь.

В Беларуси 2184 аппарата искусственной вентиляции легких, более 1500 наркозно-дыхательных аппаратов, 9688 точек подключения медицинского кислорода, 3075 дозаторов кислородно-воздушной смеси, 433 кислородных концентратора.

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