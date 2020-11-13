Отравление Навального: В ФРГ назвали неуместными контрсанкции РФ

Россия должна расследовать отравление гражданина РФ Алексея Навального ядом семейства "Новичок", случившееся на ее территории, подчеркнул представитель правительства ФРГ.

Германия считает неуместнымиобъявленные Москвой санкции против сотрудников аппаратов руководства ФРГ и Франции в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального. "Подобный шаг мы считаем неуместным", - заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) в пятницу, 13 ноября, в ответ на просьбу корреспондента DW прокомментировать соответствующее заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Россия должна расследовать отравление гражданина РФ Алексея Навального, случившееся на ее территории, добавил Зайберт. При этом официальный представитель правительства ФРГ подчеркнул, что использование отравляющего вещества семейства "Новичок" является нарушением международного права.

Санкции России против ФРГ и Франции

Днем ранее, 12 ноября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва принимает "зеркальные меры" в ответ на санкции, введенные ЕС против шести физических и одного юрлица в России из-за отравления Алексея Навального. По словам Лаврова, российские контрсанкции будут направлены против ведущих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции. О конкретном содержании этих мер должно быть объявлено в ближайшее время.

При этом глава российской дипломатии обвинил Германию в том, что она стала "локомотивом" санкций ЕС из-за отравления Навального. Навальный мог быть отравлен уже в Германии или в самолете, перевозившем его на лечение в Берлин, утверждал Лавров.

Санкции ЕС в связи с отравлением Навального

О введении санкций против ряда российских должностных лиц в связи с отравлением Алексея Навального Евросоюз и Великобритания объявили 15 октября. В черный список попали глава управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, полпред президента РФ Владимира Путина в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, глава ФСБ Александр Бортников, а также заместители министра обороны России Алексей Криворучко и Павел Попов.

Кроме того, санкции ЕС затронули Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), в одном из филиалов которого, предположительно, велась разработка боевого отравляющего вещества из группы "Новичок", использованного для отравления Навального.

Отравление Алексея Навального

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете на пути из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в берлинскую клинику "Шарите".

Эксперты спецлаборатории вооруженных сил Германии (бундесвера) по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли и лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Евросоюз подчеркивает, что Москва не содействует раскрытию покушения на политика. Россия, со своей стороны, обвиняет европейские страны в отказе от сотрудничества по этому делу. Сам Алексей Навальный, а также его соратники по работе в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) неоднократно заявляли, что считают Владимира Путина причастным к отравлению. Россия отрицает любую причастность к случившемуся.

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