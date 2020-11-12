Отравление Навального: Россия ввела ответные санкции против граждан ФРГ и Франции

Москва вводит контрсанкции против сотрудников аппаратов руководства ФРГ и Франции, сообщил глава МИД РФ Лавров. Из-за отравления Навального ЕС ввел санкции против шести физических и одного юрлица в России.

Россия приняла контрмеры в ответ на санкции, введенные Евросоюзом против ряда российских должностных лиц из-за отравления известного оппозиционера Алексея Навального. "Эти санкции будут направлены против ведущих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции", - сообщил глава министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве в четверг, 12 ноября.

По его словам, ответные меры Москвы, которые "уже приняты" и о которых скоро объявят, будут зеркальными, так как санкции ЕС "прямо затрагивают руководящих сотрудников администрации президента РФ". Одновременно глава МИД РФ обвинил Германию в том, что она стала "локомотивом" санкций ЕС из-за отравления Навального.

Санкции Евросоюза за отравление Навального

О введении санкций за отравление российского оппозиционера Евросоюз и Великобритания объявили 15 октября. В черный список вошли шесть физических лиц и одно - юридическое. Это глава управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, полпред Владимира Путина в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, глава ФСБ Александр Бортников, замминистра обороны России Алексей Криворучко и Павел Попов.

В черный список ЕС также попал Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), в одном из филиалов которого предположительно велась разработка боевого отравляющего вещества из группы "Новичок", использованного для отравления Навального.

Евросоюз обвиняет Москву в том, что она не содействует раскрытию покушения на Навального. Россия, со своей стороны, обвиняет в отказе от сотрудничества европейские страны.

Отравление Алексея Навального

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете на пути из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в берлинскую клинику "Шарите".

Эксперты спецлаборатории вооруженных сил Германии по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли и лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Москва категорически отрицает все обвинения в причастности к покушению на оппозиционера.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!