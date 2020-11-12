Зеленский и Ермак сообщили 9 ноября, что у них выявили заражение коронавирусом.
По словам Подоляка, президент продолжает работать в условиях стационара, к нему в палату провели спецсвязь.
"Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Они находятся в "Феофании". Там оборудован специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания. Вот сегодня проводил много селекторных совещаний", — рассказал советник.
Ермак тоже лежит в отдельной палате, но без спецсвязи. С Зеленским они не видятся, только общаются по телефону.
По словам Подоляка, Зеленский не видится с семьей, потому что строго придерживается карантина.
Елена Зеленская переболела COVID-19 в июне. В августе стало известно, что вместе с ней в больнице лечился и сын президента.
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