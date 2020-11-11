В России впервые за несколько дней меньше 20 тысяч новых случаев COVID-19, но по числу умерших за сутки - рекорд

NEWSru.com

Foto: Itar-Tass / Scanpix

В России за последние сутки выявлен 19 851 случай коронавируса в 85 регионах, 432 человека скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Впервые с 5 ноября суточный прирост заболевших в стране меньше 20 тысяч. Однако число умерших за сутки составляет абсолютный максимум с начала пандемии.

Всего в стране выявлено 1 836 960 заболевших и 31 593 умерших. В Москве подтверждено 4477 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге - новый рекорд по заболевшим: 1574 за сутки. Из больниц по выздоровлению выписано за сутки 18 616 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 369 357. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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