Подписано заявление о прекращении войны в Карабахе

По словам Никола Пашиняна, он подписал заявление с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о подписании заявления с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 01.00 (00.00 мск) 10 ноября. Соответствующее сообщение глава армянского правительства разместил в понедельник, 9 ноября, на своей странице в Facebook.

Текст заявления "очень болезнен лично для меня и для нашего народа", признал Пашинян. "Я принял это решение в результате глубокого анализа военного положения и оценки людей, лучшим образом владеющих ситуацией", - добавил он.

По словам Пашиняна, "данный шаг основан на убеждении, что это наилучшее возможное решение в сложившейся ситуации". "Это - не победа, но и поражения не будет, пока вы не признаете себя проигравшим. Мы никогда не признаем себя проигравшими, и это должно стать началом нашей эры национального единения и возрождения", - указал глава кабмина.

Путин: заявление должно создать условия "для долгосрочного урегулирования"

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что в зоне нагорно-карабахского конфликта с 10 ноября объявлено полное прекращение огня и всех военных действий. "Азербайджанская республика и республика Армения останавливаются на занимаемых ими позициях", - заявил он.

Москва исходит из того, что достигнутые договоренности создадут необходимые условия "для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса". Путин сообщил также, что в Карабахе будут размещены российские миротворцы вдоль коридора, соединяющего регион с Арменией и вдоль линии соприкосновения.

Алиев выступил с телеобращением к жителям Азербайджана

Между тем президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с телеобращением к жителям страны. Глава государства заявил, что в многолетнем конфликте "ставится точка". Алиев также отметил особую роль России в разрешении кризиса и поблагодарил президента РФ Владимира Путина за личное участие в урегулировании.

Кроме того, азербайджанский лидер также выступил с утверждением, что в регионе будет реализована "совместная миротворческая миссия России и Турции". Тем не менее официального подтвержения об участии турецких военных в миссии пока не поступило ни от Москвы, ни от Еревана, ни от Анкары.

Суть договоренностей

В заявлении, опубликованном российскими СМИ, - девять пунктов. Договоренности предусматривают прекращение огня и военных действий на территории Карабаха, обмен военнопленными и телами погибших, а также размещение российских миротворцев "вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора". Речь идет о 1960 военнослужащих со стрелковым оружием. В Минобороны РФ уже сообщили, что российские миротворцы уже выдвинулись в Карабах с аэродрома в Ульяновске.

Кроме того, в Нагорном Карабахе будут разблокированы транспортные и экономические узлы. Наконец, Ереван до 15 ноября должен вернуть Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и не будет затрагивать город Шушу.

Протестующие ворвались в здание правительства в Ереване

Между тем, как передало агентство "Интерфакс", недовольные решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна ворвались в здание правительства в центре Еревана. "Мы не согласны с решением… Никол, ты враг народа, предатель", - заявил один из участников акции протеста. Протестующие выломали двери в кабинеты, крушили мебель и технику, разбили двери и окна, в том числе в кабинете Пашиняна.

Часть участников акции протеста дошла до особняка премьера. Ряд демонстрантов предлагагал передать власть начальнику генерального штаба ВС Армении Онику Гаспаряну, другие выступали за то, чтобы выдвинуться к Национальному собранию - парламенту страны, третьи - перекрыть аэропорт. У здания Нацсобрания произошла стычка протестующих с охраной спикера парламента Арарата Мирзояна, самого его позднее увезли в больницу с травмами. По данным "Интерфакса", несколько сотен человек ворвались в парламент, заняли президиум и места депутатов, требуя, чтобы с ними встретился премьер-министр Никол Пашинян.

Сам глава кабмина выступил в прямом эфире в Facebook. Он сказал, что пока не может обнародовать всех деталей, связанных с подписанием заявления, но в ближайшее время обязательно сделает это. Премьер также добавил, что зачинщики столкновений и погромов в Ереване будут строго наказаны, и призвал жителей к спокойствию.

Азербайджанские военные сбили российский военный вертолет

Ранее Баку признал, что азербайджанские военные "по ошибке" сбили над территорией Армении российский военный вертолет Ми-24. Азербайджанская сторона принесла извинения России, выразила соболезнования семьям погибших членов экипажа, пожелав выздоровления пострадавшим, и заявила, что готова выплатить компенсацию.

В конце сентября Азербайджан начал масштабную военную операцию с целью вернуть под свой контроль Нагорный Карабах, населенный преимущественно этническими армянами. С тех пор в результате боевых действий были убиты и ранены много людей, в том числе мирных жителей.

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