Российский вертолет сбит на территории Армении. Погибли два члена экипажа

В Армении рядом с населенным пунктом Ерасх потерпел крушение российский вертолет Ми-24. Его сбили с земли из переносного зенитно-ракетного комплекса, передает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны России.

В результате крушения погибло двое членов экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести.

"Девятого ноября около 17.30 мск при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Республики Армения в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Республика Азербайджан) российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. В результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности на территории Армении", - говорится в сообщении минобороны.

Позднее стало известно, что вертолет был сбит вооруженными силами Азербайджана. В министерстве иностранных Азербайджана уже извинились за происшествие, сообщив, что огонь на поражение открыли случайно.

В Азербайджане также подчеркнули, что раньше в этом районе российских вертолетов не замечали. "Азербайджанская сторона заявляет о готовности к выплате соответствующей компенсации", - отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства страны.

Командование 102-й военной базы РФ ведет разбирательство, в котором устанавливает принадлежность стрелявших по вертолету, добавляется в сообщении.

Вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы, которая располагается на территории Армении в городе Гюмри.

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