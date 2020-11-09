Наземный въезд в Беларусь закрыт из-за пандемии: кто от этого страдает

Временный запрет на въезд в Беларусь для иностранных граждан и лиц без гражданства официально вступил в действие с 1 ноября — после появления постановления правительства "О мерах по предотвращению распространения инфекционного заболевания". Однако реальные ограничения при пересечении границы наземным транспортом появились за несколько дней до этого, а теперь со сложностями при во возвращении на родину сталкиваются и белорусские граждане, пишет DW.

"Кордон" для украинцев

Гражданина Украины Ярослава, имеющего вид на жительство в Беларуси и работающего в Бресте, решение белорусских властей застало врасплох — как и многих других иностранцев, хотевших въехать в РБ. По словам Ярослава, его "завернули" на границе обратно в Украину, поскольку с собой у него не было подтверждающих документов о трудоустройстве в Беларуси. "Никто же не знал, что запрет на въезд введут так внезапно, и я во время посещения родственников просто не успел получить нужный документ", — пояснил в интервью DW Ярослав, который в итоге попал на работу лишь двое суток спустя.

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С проблемами при пересечении границы столкнулись и украинцы, которые готовятся к операциям по пересадке почек в медицинских учреждениях Беларуси. Сама подготовка занимает несколько месяцев, пациентам надо периодически приезжать для сдачи анализов.

Только в Брестской областной клинической больнице в листе ожидания на такую операцию — больше десятка украинцев, причем оплачивает ее Минздрав Украины. Однако этой категории лиц также коснулся запрет на въезд в Беларусь. Пограничники советуют им лететь самолетом из Киева в Минск, а потом наземным транспортом добираться до Бреста, но такую дорогу способен вынести далеко не каждый пациент.

В минувшие выходные никаких очередей на самом популярном у владельцев автомобилей международном пункте пропуска "Брест" на белорусско-польской границе не наблюдалось. Но если раньше белорусов от поездок за рубеж удерживала позиция Варшавы, обязавшей по прибытии в Польшу отправляться на карантин из-за пандемии Covid-19, то теперь главным фактором стали действия властей Беларуси.

"Легенды" от студентов: как попасть домой



В первые дни ноября неожиданно проблемы возникли у белорусских студентов, которые получают образование в Польше. Как рассказала DW брестчанка Елена, чтобы попасть на родину, ей пришлось скрыть от пограничников факт учебы в Варшаве.

"Тех, кто признавался, что является студентом польского вуза, на границе допрашивали с пристрастием и отправляли обратно в Польшу, ссылаясь на то, что в Беларуси им придется провести 10 дней на самоизоляции и только после этого можно будет вернуться к месту учебы", — делится историями своих знакомых Елена.

По ее словам, белорусские студенты были вынуждены придумывать себе легенды о причинах пребывания за границей и из-за заявления Александра Лукашенко, пообещавшего, что иностранные дипломы не будут признавать в Беларуси. Лукашенко также обвинил Польшу в том, что в этой стране, по его выражению, белорусской молодежи во время учебы "промывают мозги", чтобы потом "подкинуть, как пятую колонну".

На усмотрение белорусских пограничников



Введенные ограничения на въезд в Беларусь заметно повлияли на интенсивность международных перевозок. Еще весной, во время первой волны пандемии коронавируса, было прекращено движение пассажирских поездов и отменено большинство автобусных рейсов. Осенью часть маршрутов в направлении Украины и Польши вернулись в расписание брестского автовокзала, однако уверенности в том, что они будут востребованы, нет.

"Люди напуганы словами Лукашенко, что после выезда за пределы страны их могут не впустить обратно. И вряд ли дело в коронавирусе: ведь весной и летом он не был причиной для закрытия границы", — отмечает жительница Бреста, которая планировала выехать в Польшу как туристка.

По словам брестчанки, больше всего настораживает тот факт, что решение о том, кому позволено пересекать границу, теперь принимают пограничники по своему усмотрению. "Я пробовала выяснить в Госпогранкомитете Беларуси, есть ли документ с четкими критериями, кому и на каких условиях можно въезжать в страну. Но, похоже, такого документа не существует", — посетовала собеседница DW.

Прилетайте в Минск и уходите на самоизоляцию



В пограничном ведомстве Беларуси обращают внимание на то, что временный запрет на въезд в страну иностранцев действует только в наземных пунктах пропуска и не распространяется на Национальный аэропорт Минск. Этот же способ передвижения рекомендуется и белорусам, хотя при возвращении на родину из стран, попавших в "красную зону", им все равно надо будет провести 10 дней в режиме самоизоляции.

От подобных ограничений не спасает даже справка о том, что накануне прибытия в Беларусь лицом был сдан тест на Covid-19 и результат оказался отрицательным. "У меня такой документ был, но оказывается, что в Беларуси никакой роли он не играет и все равно нужна самоизоляция", — говорит белорусская студентка Елена. Девушка добросовестно соблюдала условия карантина, при этом за все время нахождения на родине ее никто ни разу не проверил.

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