Коронавирус: появилась первая вакцина, которая эффективна на 90%

Как показывают предварительные результаты, ученым удалось разработать первую по-настоящему эффективную вакцину, которая на 90% защищает от коронавируса.

Компании-разработчики Pfizer и BioNTech назвали это событие великим днем для науки и всего человечества.

В клинических испытаниях приняли участие 43500 человек в шести странах мира, никаких побочных эффектов отмечено не было.

Разработчики планируют подать заявку на экстренную процедуру сертификации, чтобы новую вакцину можно было использовать уже в конце ноября.

Эту вакцину вместе с новейшими методами лечения рассматривают как оптимальную возможность покончить с ограничениями, с которыми в последнее время была связана вся наша жизнь.

На последней стадии клинических испытаний сейчас находится около десятка разных вакцин, но эта - первая, доказавшая свою высокую эффективность.

В ее основу заложен экспериментальный подход, подразумевающий инъекцию части генетического кода вируса с тем, чтобы подготовить иммунную систему человека к борьбе с ним.

Как уже показали предыдущие испытания, вакцина стимулирует выработку в организме антител и так называемых т-лимфоцитов, которые борются с коронавирусом.

Две дозы вакцины вводятся с перерывом в три недели. Как показали клинические испытания в США, Германии, Бразилии, Аргентине, Южной Африке и Турции, через 7 дней после второй инъекции достигалась защита от коронавируса на 90%.

В Компании Pfizer уверены, что смогут уже к концу года создать 50 млн доз вакцины, а к концу 2021 года - уже около 1,3 млрд.

Впрочем, не обойдется и без сложностей: новая вакцина должна храниться при очень низкой температуре -80°C.

Под вопросом также остается продолжительность ее действия, к тому же компании-разработчики не представили пока данных об эффективности вакцины для разных возрастных групп.

Тем не менее, как заявил исполнительный директор Pfizer доктор Альберт Бурла, разработчики значительно приблизились к тому, чтобы обеспечить вакциной людей во всем мире и помочь преодолеть этот глобальный кризис.

Один из основателей компании BioNTech, профессор Угур Шахин, назвал новую вакцину крупным достижением.

Пока что представленные по вакцине данные нельзя считать полными. Они основаны на результатах лечения первых 94 добровольцев с установленным диагнозом Covid-19, так что более точные данные о ее эффективности появятся после обработки всех результатов.

Тем не менее один из экспертов в этой сфере профессор Оксфордского университета Питер Холби сказал, что известие об этой вакцине вызвало у него улыбку до ушей.

"Это большое облегчение, - сказал он. - Предстоит еще долгий путь, прежде чем вакцины начнут реально менять ситуацию, но мне кажется, что это переломный момент".

Компании-разработчики говорят, что к третьей неделе ноября получат достаточно информации, чтобы подавать заявку в регулирующие инстанции на официальное одобрение вакцины.

До этого национальные кампании по вакцинации начаться не могут. Однако Великобритания уже подала заявку на 30 млн доз.

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