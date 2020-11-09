Путин уволил трех министров. Новых назначат по новой процедуре

Президент России Владимир Путин своими указами освободил от должности трех членов правительства Михаила Мишустина - министра транспорта Евгения Дитриха, министра строительства Владимира Якушева и министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина.

Новые министры будут проходить утверждение в Госдуме согласно обновленной Конституции, заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.

Кто вместо них

Мишустин уже внес в Госдуму кандидатуры. Министра энергетики Александра Новака, как и сообщали СМИ, он предложил назначить вице-премьером, гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева - новыми министром транспорта, первого замглавы министерства строительства Ирека Файзуллина - министром.

На должность главы минприроды депутатам предлагают согласовать Александра Козлова, который сейчас возглавляет министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, а вместо него назначить гендиректору Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

Куда ушел Якушев

Якушев теперь стал полпредом президента России в Уральском федеральном округе, сменив Николая Цуканова. СМИ относили его к команде московского мэра Сергея Собянина, который начинал политическую карьеру в Западной Сибири.

Якушев был вице-губернатором Тюменской области, когда губернатором был Собянин, позже сам возглавлял регион, а федеральным министром строительства стал в мае 2018 года.

Что узнали СМИ

СМИ анонсировали отставки всех троих министров.

Неделю назад, 2 ноября, РБК сообщал, что Дитрих может стать врио главы Белгородской области, назначение которого затянулось после отставки губернатора-старожила 17 сентября. В качестве кандидатов на пост министра транспорта России издание называло руководителя "Аэрофлота" Виталия Савельева, а также Александра Нерадько из Росавиации и Андрея Костюка из Росавтодора.

6 ноября "Коммерсант" написал о том, что в ближайшее время своей должности лишится министр природных ресурсов Кобылкин. Еще раньше о его отставки писали уральские издания Znak.com и Ura.ru.

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