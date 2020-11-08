В Омске задержаны участники акции против назначения главы местного Минздрава

Новый министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский заведовал горбольницей №1, куда в августе доставили Навального. Тогда главврач препятствовал отправке оппозиционера на лечение в ФРГ.

Полиция в Омске в воскресенье, 8 ноября, задержала, по меньшей мере, семерых участников акции протеста против назначения на должность главы министерства здравоохранения Омской области Александра Мураховского, сообщает издание "Сибирь. МБХ Медиа". Новый министр ранее занимал пост главного врача городской клинической больницы скорой медпомощи № 1, куда после отравления в августе доставили российского оппозиционера Алексея Навального.

Большинство задержанных - стоявшие в пикетной очереди сотрудники местного штаба Навального. Правоохранительные органы также задержали находившегося неподалеку сторонника ЛДПР и случайного прохожего, снимавшего акцию на телефон.

Председатель омского "Альянса врачей" Ольга Белова назвала назначение Мураховского "плевком в лицо региона", добавив, что "худшего назначения и придумать невозможно". "Человека, который исполняет преступные приказы, фальсифицирует диагнозы, ставят на место министра. Чьи именно приказы, мы так и не узнаем, потому что уголовное дело заводить никто не хочет", - заявила Белова. Она считает, что с приходом на должность Мураховского "медикам окончательно заткнут рты".

После того как Алексея Навального с отравлением госпитализировали в городскую больницу №1, именно Мураховский, занимавший тогда должность главврача, препятствовал отправке оппозиционера на лечение в Германию. Он сообщил журналистам о невозможности транспортировки Навального до стабилизации его состояния и заявил, что "в крови и в других биологических материалах не нашли никаких отравляющих веществ".

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