Докладчик ОБСЕ по Беларуси: нужны перевыборы, прекращение насилия и международное расследование

Выборы президента Беларуси, по итогам которых Александр Лукашенко объявил о своей победе, нужно провести заново, - так считает докладчик ОБСЕ Вольфганг Бенедек. Подробности - в интервью DW.

Вольфганг Бенедек (Wolfgang Benedek) - профессор, эксперт по международному праву университета в австрийском Граце. В сентябре группа стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) назначила его докладчиком о нарушениях прав человека в связи с президентскими выборами в Беларуси, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко якобы набрал 80 процентов голосов. Оппозиция результаты выборов не признала, начала акции протеста. В четверг, 5 ноября, Бенедек представил свой доклад. DW поговорила с ним о том, как он составлялся, основных выводах и рекомендациях.

DW: Господин Бенедек, вы составили доклад о президентских выборах в Беларуси и реакции властей на протесты в рамках так называемого "Московского механизма" ОБСЕ. Не все знают, что это за процедура, и что Россия в данном случае ни при чем. Как бы вы объяснили его суть?

Вольфганг Бенедек: "Московский механизм" был учрежден на конференции в Москве в 1991 году в рамках Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе (предшественницы ОБСЕ - Ред.). Он предусматривает, что группа из как минимум 10 государств может инициировать доклад с целью сбора фактов, который составляют независимые эксперты. Поводом является обеспокоенность тем, что в определенной стране происходят массивные нарушениям прав человека.

- Белорусские власти отказались с вами сотрудничать и назначать своего, второго эксперта, отметив, что не видят достаточно оснований для задействования "Московского механизма". Как обосновали свое решениестраны-инициаторы?

- Эти страны обосновали свое решение массивными нарушениями прав человека в связи с выборами президента в Беларуси 9 августа. Было два ключевых вопроса: были ли выборы свободными и честными, и были ли существенные нарушения прав человека до и после голосования.

- Задействование "Московского механизма" инициировали 17 стран, среди которых нет ни одной бывшей советской республики за исключением стран Балтии. Насколько оправданным и надежным можно считать доклад, подготовленной по инициативе менее половины членов ОБСЕ?

- Сейчас в ОБСЕ входят 57 стран. Сколько из них инициировали "Московский механизм" не имеет значения. Еще никогда в истории этого инструмента не было такого количества стран, поддержавших его использование. Кроме того, еще несколько стран высказались "за", но не приняли участия. Это нормально. Что касается России и бывших советских республик, то действительно, Россия негативно относится к "Московскому механизму". Я ощутил это на себе два года назад, когда готовил доклад о нарушениях прав человека в Чечне. Тогда Россия заявила, что считает "Московский механизм" устаревшим и не признает его. Некоторые другие страны, которые, возможно, опасаются сами стать объектом доклада, занимают схожую позицию.

- На составление доклада вам было отведено 14 дней. Вы не могли лично поехать в Беларусь, поскольку власти отказались с вами сотрудничать. Насколько сложно было собирать информацию?

- Не очень сложно, потому что было много данных из открытых источников. Кроме того, "Московский механизм" предусматривает открытие информационного канала через БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека, структура ОБСЕ. - Ред.). Это дало возможность всем, у кого была информация, связаться со мной напрямую. По этому каналу я получил более 700 сообщений, часть из них сопровождалась дополнениями, фото- и видеоматериалами. Я получил широкий спектр свидетельств из разных слоев общества. Кроме того, я получал информацию от правозащитных организаций, которые работают в Беларуси. Эти данные были сверены друг с другом, но претензии во многом повторялись, так что с подтверждением проблем не было.

- В докладе вы приходите к выводу, что президентские выборы в Беларуси были сфальсифицированы, и что были массивные нарушения прав человека. Какие доказательства вы нашли?

- Что касается фальсификаций, то мы получили ряд материалов от гражданских инициатив по наблюдению за выборами. Они заполнили брешь, которая возникла после того, как БДИПЧ не cмогла работать как обычно (власти Беларуси пригласили наблюдателей ОБСЕ на выборы с опозданием. - Ред.). Было ограниченное международное наблюдение за выборами со стороны дипломатов ЕС. Эти материалы, некоторые из которых были очень подробными, по 30-40 страниц, плюс показания отдельных лиц, которые работали в избирательных комиссиях или пытались наблюдать за выборами, это все складывается в цельную картину. Кроме того, некоторые кандидаты не были зарегистрированы на выборах, а правоохранительные органы еще до голосования жестко действовали против оппозиционных кандидатов и их собраний.

- Какие доказательства нарушениях прав человека во время оппозиционных демонстраций после выборов вы собрали?

- Здесь много доказательств в виде показаний тех, кого это коснулось, сообщений организаций из гражданского сектора, международных организаций. Каждый, кто хочет, может найти в интернете много сообщений о последствиях чрезмерного насилия, есть видеоматериалы, на которых видно, как действуют правоохранительные органы. Есть подтвержденные показания лиц, это особенно касается первых трех дней после выборов. Произошедшее с ними можно интерпретировать только как пытки.

- В своем докладе вы сформулировали несколько предложений - как для Беларуси, так и для международного сообщества. Вы призываете не признавать результаты выборов, аннулировать их и провести новые. Западные страны уже пошли по этому пути. Что вы советуете сделать еще из того что, возможно, пока не было озвучено и выполнено?

- Думаю, главные требования - немедленное прекращение насилия, освобождение заключенных, особенно задержанных по политическим мотивам, и изучение нарушений прав человека. До сих пор перед судом не предстал ни один милиционер или чиновник, хотя были сотни жалоб. Кроме того, я вижу необходимость создания независимой международной следственной комиссии, которая бы с помощью экспертов изучала сообщения о нарушениях. Каждый случай нуждается в проверке.

- Как вы себе представляете работу такой комиссии? И что делать, если власти Беларуси откажутся с ней сотрудничать?

- В идеале этим должны заниматься эксперты ООН, Совета Европы, например, Комитета против пыток, и ОБСЕ. Кроме того, могут быть привлечены независимые эксперты из гражданского общества. Как это будет осуществляться практически, вопрос открытый. Организации могут предоставить экспертов, а старт будет дан путем межгосударственной инициативы заинтересованных стран, которые выделят на это средства. Что касается того, будут ли с такой комиссией сотрудничать власти Беларуси, то нынешний режим на это вряд ли пойдет. Но встает вопрос, как долго он еще будет находиться у власти. Протесты продолжаются, и мое впечатление - время этого режима постепенно подходит к концу.

- Что из сотен показаний и сообщений, которые вы получили, вас больше всего взволновало? Чьи судьбы особенно запомнились?

- Был 15-летний подросток, которого так избили, что он попал в больницу, и, возможно, его здоровье навсегда подорвано. Он был арестован повторно и обвинен в нападениях на силовиков, что не было доказано. Он покинул страну и лечится за границей. Еще один случай - продавец цветов, который в субботу раздавал цветы для участниц "женского марша", был задержан и так избит, что попал в больницу и там не узнал свою жену. А еще была мать, которая искала в СИЗО своего сына, сама была задержана, должна была часами стоять обнаженной, стала свидетельницей избиения ее мужа, свидетельницей пыток других задержанных. И все только за то, что она хотела выяснить судьбу своего сына. Таких примеров много.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!