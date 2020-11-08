Выборы в США: Джо Байден победил - что дальше?

Джо Байден набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для победы на президентских выборах, однако это не значит, что он уже завтра сможет переехать в Белый дом.

Обычно это отлаженный процесс, но, во-первых, срок вступления нового президента в должность еще не наступил, а во-вторых, дело может осложниться, если Дональд Трамп оспорит результаты выборов в суде.

Когда Джо Байден станет президентом?

В конституции США записано, что новый президентский срок начинается в полдень 20 января. По традиции это происходит в ходе инаугурации президента и вице-президента, которые приносят присягу на Капитолийском холме в Вашингтоне в присутствии председателя Верховного суда.

Так что если всё пойдет по плану, Джо Байден и Камала Харрис вступят в должность 20 января 2021 года.

Исключение из правил может быть сделано только в случае, если действующий президент умрет, подаст в отставку или будет отстранен от должности. Тогда к присяге будет немедленно приведен вице-президент.

Что такое переходный период?

Это период между оглашением результатов выборов и вступлением в должность нового президента.

В это время будущий президент собирает команду, которая готовится взять в свои руки всю власть сразу после инаугурации. Собственно, Байден собрал команду заранее и изыскал средства на ее финансирование. Эти люди уже успели создать вебсайт переходного периода.

Члены команды будут подбирать сотрудников президентской администрации, обсуждать с ними приоритеты политики и готовить к управлению государством.

Различные федеральные агенства проведут брифинги с этой командой, чтобы сообщить о запланированных мероприятиях, бюджетах и рассказать, у кого какие задачи и обязанности.

Таким образом, переходная команда соберет всю необходимую информацию для новой администрации и будет готова оказать ей помощь после инаугурации. Не исключено, что некоторые члены команды сами будут приглашены в администрацию президента.

В 2016 году президент Обама принимал в Овальном кабинете своего преемника Дональда Трампа, и на фотографиях было заметно, как мало симпатии было - и остается - между ними.

Какие термины будут в это время звучать чаще всего?

Избранный президент: когда кандидат побеждает на выборах, но еще не принес присягу в качестве нового президента, он называется избранным президентом.

Кабинет: Джо Байден вскоре начнет объявлять, кого он хотел бы видеть в кабинете - узком кругу наиболее приближенных к президенту высших чиновников. Как правило, туда входят главы основных правительственных департаментов и агентств.

Слушания по утверждению кандидатур: многие кандидаты на руководящие посты в правительстве, предложенные президентом, долны быть сначала одобрены Сенатом. Сенатские комитеты заслушают людей, подобранных Байденом, после чего проголосуют за или против этих кандидатур.

Селтик: как избранный президент, Джо Байден будет нуждаться в особой охране спецслужб, поэтому ему присвоено кодовое имя Селтик. Кандидаты сами выбирают себе кодовые имена. Трамп именовался Могулом, а Камала Харрис, как говорят, выбрала кодовое имя Пионер.

Будут ли результаты выборов оспорены в суде?

Почти наверняка. Трамп уже намекнул, что оспорит результаты "во всех штатах, недавно принявших сторону Байдена", он говорит о мошенничестве, но при этом не приводит никаких доказательств.

Сообщается также, что его команда ищет лучших юристов, которые предъявят обвинения.

Все начнется с того, что они опротестуют голосование по почте в судах отдельных штатов, после чего дело может дойти до Верховного суда. Однако эксперты сходятся во мнении, что все эти иски не помогут изменить результаты голосования.

Ожидается также, что в ряде штатов по требованию избирательной команды Трампа будет проведен пересчет голосов, но и это едва ли изменит результат выборов.

Что будет делать в переходный период Камала Харрис?

Камала Харрис, первая женщина-вице-президент в истории США, займется подбором собственной команды и станет перенимать опыт у прошлой администрации.

Вице-президент будет работать в Западном крыле Белого дома, однако по сложившейся традиции жить она будет на территории военно-морской обсерватории на северо-западе Вашингтона, в 10 минутах езды от работы.

Сложно ли переехать в Белый дом?

Сегодня это совсем просто, а вот первым его обитателям, президенту Джону Адамсу и его супруге Эбигейл пришлось нелегко. Они переехали в Белый дом в 1800 году, когда строительные работы еще не были завершены.

Конечно, новым хозяевам придется сменить мебель и сделать ремонт, ведь за 4 года интерьер немного обветшал, да и вкусы у президентов едва ли совпадают. Впрочем, Конгресс выделит положенные на это средства. Да и шутка ли сказать, в Белом доме одних только комнат 132, а ванных - 35.

Первая леди Мелания Трамп, вхожая в мир моды, многое в резиденции переделала, но ее последним достижением стало богатое рождественское убранство. Вопрос теперь в том, получит ли она напоследок от этого удовольствие.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!