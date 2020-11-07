Литва против БелАЭС, или Нужна ли кому-то электроэнергия из Беларуси

Белорусскую АЭС открыли. Литва пытается не допустить экспорта выработанного на ней электричества в ЕС. Возможно ли это практически, и нужна ли вообще кому-то электроэнергия с БелАЭС, - в материале DW.

В Беларуси под Островцом 7 ноября открыли БелАЭС. Когда несколькими днями ранее электростанцию подключили к сети, президент Литвы Гитанас Науседа призвал весь Евросоюз отказаться от импорта произведенного в Беларуси электричества.

Как Литва будет останавливать поставки электричества с БелАЭС?

Потенциально поставлять электроэнергию из Беларуси в ЕС сейчас можно только через Литву. Но еще в 2017 году в стране приняли закон, запрещающий поставки электричества, произведенного на небезопасных АЭС в других странах. "АЭС под Островцом никогда не будет для нас безопасной из-за своего расположения, близости к Литве и всех возможных рисков", - заявил DW и.о. постпреда Литвы при ЕС Симонас Шатунас. В Еврокомиссии же только подчеркнули, что к моменту коммерческой эксплуатации БелАЭС Минск должен реализовать ключевые рекомендации европейских экспертов.

После подключения БелАЭС к сети оператор энергосистемы Литвы Litgrid сообщил о полной остановке коммерческих поставок электричества из Беларуси. Впрочем, не все так просто. Платформа Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) показывала поступление электричества из Беларуси в Литву в последующие дни. Дело в том, что она показывает физические перетоки, тогда как в Литве запретили лишь подавать заявки на торговлю электроэнергией из Беларуси.

Энергосистемы Литвы, Латвии и Эстонии работают в синхронном режиме с Россией и Беларусью в рамках так называемого "электрического кольца БРЭЛЛ". Физически электричество свободно перетекает между сетями всех пяти стран. Из-за этого энергия с БелАЭС сможет попасть в Литву, например, по территории России и Латвии.

Как страны Балтии будут покупать электроэнергию из России

Чтобы не допустить этого, Вильнюс достиг соглашения с Ригой и Таллинном, что они также не будут покупать электроэнергию из Беларуси. В чем оно состоит? Во-первых, это новая методология, по которой пропускная способность на торговлю электричеством с Россией будет уменьшена на 38%. Во-вторых, 3 ноября кабинет министров Латвии утвердил норму, по которой оператор энергосистемы страны сможет требовать от России сертификаты, что поставляемая ею электроэнергия выработана в РФ. "На практике новая норма означает, что электричество из Беларуси не будет импортироваться в Латвию даже транзитом из России", - отметили в пресс-службе министерства экономики страны.

Впрочем, национальный энергетический регулятор Литвы VERT на этой неделе не утвердил эти договоренности. По его мнению, методологию нужно доработать. Кроме того, VERT считает простые "заверения" российской стороны недостаточными и считает необходимым согласовать "достойную доверия, эффективную и всеобъемлющую" систему сертификатов, с помощью которых можно будет проследить происхождение электричества. Страны Балтии продолжат переговоры по этому вопросу.

Шатунас заверяет, что это технический вопрос: "На высшем политическом уровне все страны Балтии взяли на себя обязательство не допустить торговлю электроэнергией из Беларуси".

Смогут ли страны Балтии обойтись без электричества из Беларуси?

Среди всех регионов Евросоюза страны Балтии наиболее зависимы от поставок электроэнергии из-за границы. Эта зависимость настолько высока, что импорт иногда даже превышает объемы внутренней генерации. Впрочем, большую часть электроэнергии они закупают в Швеции и Финляндии и поставляют ее по линиям, проложенным по дну Балтийского моря.

Впрочем, пока обойтись без электроэнергии из России-Беларуси страны Балтии не могут. Но принимают для этого меры. В частности, они развивают возобновляемые источники энергии. По последним данным Eurostat, их доля в общем потреблении в 2018 году составляла 25% в Литве, 30% в Эстонии и 40% в Латвии.

Ключевой же мерой является запланированная на 2025 год синхронизация электросетей стран Балтии с ENTSO-E, то есть с энергетической системой континентальной Европы. После этого вопрос, как ограничить импорт с БелАЭС отпадет сам собой.

В пресс-службе Еврокомиссии заявили DW, что синхронизация стран Балтии с электросетями ЕС очень важна, в частности для безопасности поставок. И добавили, что недавно выделили 720 млн евро на реализацию очередного этапа синхронизации.

Нужен ли Беларуси экспорт электроэнергии?

До сих пор практически всю электроэнергию Беларусь производила на теплоэлектростанциях из российского газа. Официальный Минск говорит, что БелАЭС позволит сократить потребление газа на 4,5 млрд кубометров в год. А вот об экспорте власти Беларуси говорят осторожно. "Уверен, что с вводом АЭС белорусская электроэнергия станет еще более конкурентоспособной на внешних рынках. Экономика расставит со временем все по своим законам", - заявлял в сентябре замминистра энергетики Михаил Михадюк.

Если говорить об экономике, то Беларусь заинтересована в экспорте электроэнергии. Ведь на постройку БелАЭС она взяла у России кредит в размере до 10 млрд долларов, который придется возвращать.

Украина не хочет импортировать электроэнергию из Беларуси

Кроме стран Балтии, у Беларуси есть только два других потенциальных варианта экспорта. Первый - Россия, у которой хватает своего электричества. Второй - Украина. Но она также покрывает свои потребности внутренней генерацией. Официальный Киев говорит о том, что не видит смысла в импорте, а хочет экспортировать электроэнергию.

Как и страны Балтии, Украина также в процессе синхронизации с ENTSO-E. Завершить его планируют даже раньше - в 2023 году. После этого у Беларуси будет вариант экспорта, даже в ЕС, но для этого придется строить вставку постоянного тока с Украиной, что будет стоить несколько сотен миллионов евро.

В украинском системном операторе "Укрэнерго" DW сообщили, что сейчас не ведут переговоры с белорусской стороной о вставке постоянного тока. "Такой проект компания не планирует реализовать, как минимум, до момента синхронизации украинской и европейской энергосистем", - отметили в пресс-службе "Укрэнерго". Там добавили, что после 2023 года могут рассмотреть вариант такого проекта, но при нескольких условиях: если вставка будет работать в обоих направлениях, если на нее даст согласие ENTSO-E, и если анализ покажет экономическую целесообразность и эффективность проекта.

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