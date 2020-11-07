Лукашенко — руководству Литвы и Польши: давайте жить дружно

Александр Лукашенко, выступая 7 ноября на митинге перед коллективом и строителями БелАЭС (Островецкий район Гродненской области), обратился к руководству Литвы и Польши с призывом прекратить конфронтационную риторику и вернуться к диалогу.

«Я хочу еще раз обратиться (к руководству Литвы) сегодня с этой площадки — Белорусской АЭС: давайте жить дружно. Давайте будем вместе трудиться. Наши народы когда-то были в одном государстве, нормально жили, да и до сих пор нормально жили. Нет, на ровном месте влезли в наш огород. Ну, хорошо, если вы поняли, что ошиблись, уходите с нашего огорода, давайте вместе будем работать: вы в своем огороде, мы в своем. Давайте производить электроэнергию, продавать ее, обмениваться электроэнергией. Давайте жить нормально! Мы же соседи, а соседей не выбирают», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Он обратил внимание, что в тот период, когда в Литве работала Игналинская АЭС, Беларусь не предъявляла никаких претензий. Более того, после ее закрытия предлагала трудоустроить часть специалистов на будущей БелАЭС. Однако под воздействием внешнего давления Литва стала резко возражать против строительства атомной электростанции в Островце. «Из Евросоюза подтолкнули, давайте, бомбите: «Станция небезопасная, станция такая-сякая». И пошло-поехало. А почему? Потому что мы — конкуренты сегодня, конкуренты западным странам, им не нужна эта станция, как и не нужна мирная, спокойная Беларусь», — сказал Лукашенко.

«Вы уже, наверное, спустя два месяца этих боев в Минске поняли, чего они хотят. Там уже за рубежом «правительств», созданных для Беларуси, в пять раз больше, чем этих энергоблоков. Они нами уже «управляют» оттуда. Я им часто говорю: не смейте, мы ответим, и ответим очень сильно», — предупредил Лукашенко.

Он заявил, что Беларусь построила атомную электростанцию в соответствии с принятым в национальных интересах решением, и сделал акцент на безопасности этого объекта, что подтверждено мнением международных экспертов.

«То же самое я хочу сказать и польскому руководству: ничего у вас не получится. Мы не встанем на колени. Мы ответим, и я уже говорил: даже если останемся одни в окружении, мы ответим. Думаю, они это поняли. Давайте работать вместе, мы готовы открыто сотрудничать», — сказал Лукашенко.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!