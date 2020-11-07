В Минске на акции протеста медиков задержаны десятки человек

Светлана Тихановская записала обращение к участникам "Марша медиков" в белорусской столице.

В Минске в субботу, 7 ноября, проходит несанкционированная акция протеста медиков, не согласных с политикой властей и итогами президентских выборов в Беларуси. Как сообщили в правозащитном центре "Весна", задержаны уже 35 человек. В свою очередь официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, отметила, что "несколько человек доставлены в территориальное РУВД для разбирательства". При этом она не уточнила точное число задержанных.

Акция проходит около 1-й клинической больницы. За час до начала "Марша медиков" на стоянке возле больницы было заметно значительное милицейское усиление, припаркованы микроавтобусы, автозаки, легковые автомобили правоохранителей, городской автобус, в котором, предположительно, находились силовики.

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к участникам акции с заявлением: "Вы объединяетесь и успешно отстаиваете врачей, которых пытаются уволить администрации больниц". "Вы говорите белорусам об опасности второй волны COVID и напоминаете, как важно сейчас носить маски, соблюдать социальную дистанцию и заботиться о тех, кто находится в группе риска", - добавила лидер оппозиции.

Протесты в Беларуси

В Беларуси уже третий месяц продолжаются массовые акции протеста и забастовки против фальсификации итогов президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Согласно официальным данным, победу с результатом более 80 процентов голосов одержал Александр Лукашенко, правящий в Беларуси с 1994 года. Оппозиция, однако, не признает итоги выборов, обвиняет власти в подтасовках и добивается отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Особенно массовые манифестации происходят по воскресеньям, когда только на улицы Минска выходят порядка ста тысяч человек.

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