Лукашенко счел запуск БелАЭС историческим моментом

Александр Лукашенко утверждает, что за счет двух блоков АЭС под Островцом будут покрыты 40 процентов потребностей страны в электричестве.

Александр Лукашенко счел запуск Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) под Островцом, дискуссии вокруг строительства которой не утихают, историческим моментом в жизни Беларуси. Слова белорусского правителя во время посещения станции приводит в субботу, 7 ноября, агентство БелТА.

"Исторический момент - страна становится ядерной державой", - заявил он, имея в виду использование мирного атома и подключение первого блока АЭС к объединенной энергосистеме страны.

"Здесь, на первом энергоблоке, мы будем производить около 20 процентов от общей потребности страны в электричестве. Столько же нам даст работа второго блока", - уточнил Лукашенко.

Литва направила Минску ноту протеста

Как передало агентство "Интерфакс", на церемонии повышения мощности первого энергоблока, подключенного к энергосистеме страны 3 ноября, присутствовал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев. Генеральным подрядчиком АЭС является отделение "Росатома" - "Атомстройэкспорт". Завершить строительство предполагается в 2022 году.

Между тем Литва уже направила Минску ноту протеста в связи с подключением энергоблока. В документе, в частности, осуждаются "безответственные действия" белорусских властей, которые создают "ядерную и экологическую угрозу" не только для Беларуси и Литвы, но и для Европы в целом.

Сразу же после запуска первого энергоблока АЭС под Островцом Литва отказалась от поставок электроэнергии из Беларуси и призвала остальные страны ЕС последовать ее примеру.

Планы строительства первой атомной электростанции в Беларуси возникли еще в 2011 году, а непосредственное возведение началось в 2013 году. Необходимость ее запуска белорусские власти обосновывали снижением зависимости страны от углеводородов, большая часть которых импортируется из России.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!