Умер писатель-сатирик Михаил Жванецкий

Умер писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Ему было 86 лет. Из творцов российской культуры последних десятилетий Жванецкий по всеобщей любви и известности стоял, пожалуй, рядом с Владимиром Высоцким. Его смех порой был смехом сквозь слезы: да, человек смертен, да, мир несовершенен, поделать с этим ничего нельзя - остается только относиться ко всему с юмором.

"Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце", - написала певица Алла Пугачева в "Инстаграме" в посте с фотографией Жванецкого. Президент Украины Владимир Зеленский (Жванецкий был народным артистом Украины) написал в "Твиттере": "Как говорил Михаил Жванецкий, ничего страшного, если над тобой смеются. Значительно хуже, когда над тобой плачут. Сегодня такой горький день. Соболезнования всем, кто его любил и знал. Я - среди пылких поклонников силы мысли Михаила Михайловича. Его сатира стала для многих мудростью".

Если в 1950-х властителями дум в России были поэты, то 1980-е стали временем расцвета разговорного юмора и сатиры. На эстраде и на телевидении блистали Геннадий Хазанов, Григорий Горин, Аркадий Арканов, Михаил Задорнов, Евгений Петросян, Лион Измайлов, Михаил Евдокимов, дуэт Ширвиндт-Державин. Но на этом небосводе талантов ярче всех сияла звезда Жванецкого.

Писатель Жванецкий

Его отличало великолепное чувство языка. Он умел играть словами, ставить их в неожиданные сочетания и выворачивать наизнанку: "Лучше с любовью заниматься трудом, чем с трудом заниматься любовью". Или сказать совершенно обычную фразу, а после секундной паузы добавить нечто, от чего зал взрывался хохотом: "Крейсер под моей командой не войдет в нейтральные воды. Из своих не выйдет".

До Жванецкого бытовало мнение, что писать хорошие тексты и представлять их на сцене - разные профессии. Его предшественник и учитель, великий Аркадий Райкин, был актером: играл, переодевался, перевоплощался.

Единственным инструментом Жванецкого было слово. Когда требовалось дать ему определение, неизменно и совершенно справедливо говорили: "писатель Михаил Жванецкий".

Он не актерствовал подчеркнуто и нарочито и доказал, что это необязательно. Просто выходил с кожаным портфелем, доставал листки формата А4 и читал ровным голосом, а публика стонала от восторга.

Миниатюры Жванецкого несли глубокую житейскую мудрость и, как ни странно, неизбывную печаль. Он был философ: человек смертен, мир несовершенен, поделать с этим ничего нельзя, остается только относиться ко всему с юмором.

Знаменитое: "Я не стал этим и не стал тем. Ничего не получу в смокинге, в прожекторах, в Каннах. Времени уже не хватит", - это ведь крик души во время кризиса среднего возраста.

Последний из одесситов

По возрасту Михаил Жванецкий был последним выдающимся представителем "одесского периода" русской культуры, давшего Ильфа и Петрова, Утесова, Бабеля, Катаева, Олешу. Он родился в "городе у моря" 6 марта 1934 года в семье врачей. По его собственным словам, "и не знал, что можно печататься и выступать". Окончил институт инженеров морского флота и семь лет работал в одесском порту механиком по кранам.

В годы "оттепели" страна не сделалась свободной, но перестала быть угрюмой. То было время взрывного расцвета юмора: в кино, на эстраде, в молодежных театрах миниатюр, ставших предтечей КВН, в стенгазетах.

Еще во время учебы Жванецкий начал писать миниатюры и монологи и создал самодеятельный театр "Парнас-2". Там же выступали его будущие многолетние партнеры Роман Карцев и Виктор Ильченко.

В 1963 году во время гастролей в Одессе Ленинградского театра миниатюр молодой автор представился его руководителю Аркадию Райкину, который взял его произведения в свой репертуар, а спустя несколько месяцев пригласил в театр завлитом.

Сотрудничество двух выдающихся людей продолжалось шесть лет. При этом народ не знал ни того, что многие бывшие у всех на слуху тексты, в том числе "Авас", "В греческом зале", "Век техники", созданы Жванецким, ни вообще имени последнего.

Таково было условие Райкина. Великий артист не опускался до присвоения чужого труда, а просто обходил вопрос молчанием. Публика же знала "миниатюры Райкина" и в дальнейшее не углублялась.

"Наступил момент, когда подобное положение Жванецкому показалось обидным. Входя в троллейбус и слыша реплики собственного сочинения, ему хотелось обратить внимание пассажиров на то, что автор-то вот он", - признался Райкин в мемуарах, но поведения не изменил.

Впоследствии Райкин и Жванецкий отдавали должное друг другу, но в воспоминаниях и высказываниях обоих сквозила недосказанная публично обида.

После Райкина

Довольно скоро друзья стали спрашивать Жванецкого, почему бы ему не начать самостоятельную карьеру. Мешал, по его словам, недостаток уверенности.

В 1970 году Жванецкий, Карцев и Ильченко ушли от Райкина в Одесскую филармонию, где быстро прославились в качестве, как говорили тогда, артистов разговорного жанра.

Жванецкий стал проводить все больше времени в Москве и в 1983 году перебрался туда окончательно, основав собственный театр миниатюр, который возглавлял до конца жизни.

Во время перестройки он включился своим творчеством в политику, и не было сомнений, на чьей стороне его симпатии. Говорили, что вклад Жванецкого в развенчание "совка" не меньше вклада самого Горбачева.

В 1990-х годах он несколько сбавил обороты, замечая, что охотников высмеивать новую российскую власть и без него довольно, а восхвалять и поддакивать он не умеет.

Дежурный по стране

В одном из интервью писатель сказал, что в современности ему больше всего нравятся "неограниченные возможности и разнообразие - после того унылого однообразия, в котором мы жили"..

С 2002 года Михаил Жванецкий вел программу "Дежурный по стране" на телеканале "Россия-1".

Он выступал против содержания под арестом юриста ЮКОСа Светланы Бахминой и подписал открытое письмо деятелей культуры в защиту участниц Pussy Riot. В 2015 году минкульт Украины включил его в "белый список" российских артистов и интеллектуалов.

В июне того же года на церемонии вручения премии "ТЭФИ" Жванецкий прочитал монолог, в котором юная сотрудница телевидения поучает маститого писателя-юмориста: "Это телевидение, это не для умных, дед. Для рейтинга в лоб надо!".

Российские СМИ сообщали, что шутки Жванецкого вызвали недовольство присутствовавшего в зале телевизионного начальства.

Прощальным выходом писателя стало большое выступление в честь его 85-летия в московском концертном зале имени Чайковского.

В октябре 2020 года он объявил, что больше не станет появляться перед публикой. "Стареть нужно дома", - сказал от его имени журналистам представитель Жванецкого.

Михаил Жванецкий был народным артистом России, кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени, почетным гражданином Одессы и президентом Всемирного клуба одесситов. В 2009 году власти города переименовали бывший Комсомольский бульвар в бульвар Жванецкого.

Писатель не любил распространяться о своей личной жизни. Известно, что его первый брак продлился недолго, а впоследствии он имел, по одним сведениям, четырех, по другим - пять детей от женщин, с которыми не состоял в зарегистрированных отношениях.

Изумительные афоризмы Жванецкого остались с нами навечно. Давайте вспомним некоторые из них:

Виден свет в конце тоннеля, но только вот тоннель, сука, не кончается!

Возьми за правило прерывать беременность еще в период знакомства.

Имей совесть и делай что хочешь.

Ты такой, какая женщина возле тебя, ты в ее вкусе.

В историю трудно войти, но легко вляпаться.

Вы видели человека, который никогда не врет? Его трудно увидеть, его же все избегают.

Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями.

У нас чего только может не быть. У нас всего может не быть. У нас чего только ни захочешь, того может и не быть.

Не нарушайте мое одиночество и не оставляйте меня одного!

Счастье - это увидеть туалет и успеть до него добежать.

Вначале было Слово.... Cудя по тому, как развивались события дальше, Слово было непечатным.

Если вам говорят, что вы многогранная личность - не обольщайтесь. Может быть, имеется в виду, что вы гад, сволочь и паразит одновременно.

Не водите машину быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель.

Мыслить так трудно, поэтому большинство людей судит.

Милиционер - не бандит, от него спасения нет.

Что значит - выпить? Он не понимает, что он говорит. Я не понимаю, что я говорю. Но мы понимаем друг друга.

Друзья познаются в беде, если, конечно, их удается при этом найти.

Сегодня слова: "Есть на телевидении одна хорошая передача..." - напоминают донос.

Танки ходят по улицам вместо троллейбусов. Для защиты населения от населения. (о путче ГКЧП)

И когда я слышу: поверьте мне как министру! - не верю именно как министру! (о последствиях Чернобыля)

Бюрократы и приспособленцы бессмертны. Мы улучшали их породу, съедая самых слабых.

Что охраняешь, то и имеешь.

Одно неосторожное движение - и ты отец.

Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве.

Мало знать себе цену - надо еще пользоваться спросом.

Ничто так не ранит человека, как осколки собственного счастья.

Нормальный человек в нашей стране откликается на окружающее только одним - он пьет.Поэтому непьющий все-таки сволочь.

Порядочного человека можно легко узнать по тому, как неуклюже он делает подлости.

Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно.

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