Россия перешагнула планку в 20 тысяч заболевших Covid-19 за сутки

bbcrussian.com

Foto: Itar-Tass / Scanpix

В России впервые с начала пандемии зафиксировали более 20 тысяч новых случаев коронавируса за сутки. В Москве - максимальный прирост числа заболевших с начала мая.

Суточный прирост составил 20 582 заболевших. Общее число заболевших коронавирусом таким образом достигло 1 733 440 человек, сообщили в оперативном штабе. В Москве за последние сутки зарегистрировали 6 253 новых заболевших, в Петербурге - 1 171, в Московской области - 605. 378 человек с коронавирусом за последние сутки скончались, общее число умерших достигло отметки в 29 887 человек. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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