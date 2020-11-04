Польша с 7 ноября закрывает непродовольственные магазины в ТЦ и учреждения культуры

Власти Польши приняли решение закрыть непродовольственные магазины в торговых центрах и все учреждения культуры для противодействия распространению коронавируса. Об этом заявил в среду на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет газета Wyborcza.

"Все учреждения культуры - театры, кино, галереи - будут временно закрыты", - сказал премьер-министр. По его словам, власти намерены "ограничить мобильность" и социальные контакты.

"Ограничение контактов - это единственный эффективный способ (борьбы с новой инфекцией)", - добавил Моравецкий. Его слова приводит ТАСС.

С его слов, в торговых центрах "будут работать только продовольственные магазины, аптеки и пункты обслуживания". А гостиницы будут открыты только для тех, кто путешествует по служебной необходимости.

Все изменения начнут действовать с 7 ноября и продлятся по меньшей мере до 29 ноября. Как предупредил премьер-министр, если эти меры безопасности не принесут результатов, власти будут вынуждены ввести общенациональный карантин.

Матеуш Моравецкий также сообщил, что власти Польши приняли решение отправить всех учеников на дистанционное обучение. Учащихся первого-третьего классов переводят на удаленку, а для детей с четвертого класса этот режим продлевается до конца ноября. Ранее ученики младших классов могли посещать школы в нормальном режиме.

"Ноябрь будет сложнейшим периодом, - предупредил премьер-министр. - Пандемия развивается, и наш ответ должен быть решительным. Нужны новые ограничения для защиты граждан и системы здравоохранения. После длинной дискуссии с аналитиками и экспертами мы расширяем наши нормы безопасности".

Матеуш Моравецкий подчеркнул, что власти Польши намерены ввести общенациональный карантин со строгими ограничениями передвижения, если распространение коронавируса не замедлится. "Мы находимся в шаге от общенационального карантина, то есть полного локдауна, - указал он. - Нам придется ввести нормы общенационального карантина, в том числе запрет на перемещение, если эпидемия затронет более 70-75 человек на 100 тыс. жителей".

Моравецкий призвал граждан не выходить из дома без острой необходимости, переводить сотрудников на удаленный режим работы, а протестующим уже почти две недели из-за ограничения в республике права на аборт предложил продолжать свою деятельность в интернете. "Каждый день рост числа заражений может быть на уровне 5 тыс. из-за протестов", - указал он.

Система здравоохранения работает уже на пределе своих возможностей, сказал министр здравоохранения Польши Адам Недзельский. Он отметил, что растет число смертельных исходов. "Мы должны резко остановить прирост заражений", - указал он.

За восемь месяцев эпидемии коронавирусом в Польше заразились 439 тыс. человек, умерли 6,4 тыс., выздоровели 168 тыс. В среду был зафиксирован рекорд по количеству заболевших и умерших от коронавируса за сутки - 24 692 и 373 соответственно. Постепенно в республике заканчиваются свободные аппараты искусственной вентиляции легких и места в больницах.

В Польше с марта сохраняется объявленный властями режим эпидемии. В связи с начавшимся осенью ростом заболеваемости польское правительство приняло решение вернуть повсеместный масочный режим и ряд других ограничений в магазинах, общественном транспорте и учреждениях культуры. Рестораны, кафе и бары работают только навынос. Пенсионеров старше 70 лет настоятельно просят оставаться дома, продукты для этой категории граждан будут доставлять волонтеры.

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