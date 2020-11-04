Опрос: россиян объединяют "Война и мир", "Ирония судьбы" и оливье

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Maskvos centre sirgaliai po Rusijos pergalės prieš Egiptą surengė šventę Foto: Sputnik / Scanpix

Россияне назвали главные символы, которые объединяют страну. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, в этот список входит роман "Война и мир", фильм "Ирония судьбы", российский гимн, салат оливье и победа в Великой Отечественной войне, пишет "Коммерсант".

«Иронию судьбы, или с легким паром» считают объединяющим фильмом 9% россиян. Реже респонденты называют «Москва слезам не верит» (5%), «Бриллиантовая рука», «В бой идут одни старики», «Движение вверх», «Иван Васильевич меняет профессию», «Любовь и голуби», «Операция «Ы» (по 4%). Главной объединяющей песней 20% россиян считают гимн. За песню «День Победы» высказались 8%, «Катюшу» — 7%. Главным праздничным блюдом салат оливье назвали 51% опрошенных. 28% таковым считают салат «Селедка под шубой», еще 25% назвали пельмени. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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