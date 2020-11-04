В России обновились максимумы по числу случаев коронавируса и смертей от него за сутки

NEWSru.com

Foto: Itar-Tass / Scanpix

За последние сутки в России выявлено 19 768 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 389 человек умерли, - это максимумы за время пандемии. Всего в стране отмечено 1 693 454 заболевших и 29 217 умерших, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.

В Москве подтверждено 5826 новых случаев коронавируса, 68 человек скончались. За сутки госпитализированы 1453 человек, на ИВЛ в больницах находятся 367 пациентов. В Петербурге впервые с начала пандемии число подтвержденных случаев COVID-19 превысило тысячу человек. Из больниц по России за сутки выписано 15 567 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 266 931. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Статьи по теме:

| Maža didelių žinių kaina