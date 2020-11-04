Подсчет голосов в США: Америка выбирает между Трампом и Байденом Трамп объявил себя победителем и хочет остановить подсчет голосов; обновляется

В США подводят итоги всеобщих выборов 3 ноября, на которых американцы избирали президента и вице-президента, 435 членов Палаты представителей, 35 законодателей Сената американского Конгресса и 13 губернаторов штатов и территорий. За пост главы государства ведут борьбу действующий глава Белого дома - республиканец Дональд Трамп - и бывший вице-президент, кандидат от Демократической партии США Джозеф Байден.

На данный момент Байден опережает Трампа - 238 и 213 голосов избирателей соответственно (для победы необходимо 270 голосов).

Трамп собрался в суд: “Мы хотим, чтобы голосование прекратилось”

Президент Трамп не только объявил себя победителем, не дожидаясь окончания подсчета голосов, но и потребовал прекратить дальнейший подсчет.

И собирается с этим в Верховный суд.

“Американцев хотят обмануть. Это позор, - сказал Трамп своим сторонникам в Белом доме. - Готовится масштабная афера, и мы хотим применить закон, мы обратимся в Верховный суд”.

“Мы хотим, чтобы голосование прекратилось”, - сказал он.

Еще до голосования о таком варианте развития событий много говорили: подсчет затягивается из-за огромного числа проголосовавших заранее и по почте, а именно в этих бюллетенях чаще мелькает фамилия Байдена, а не Трампа.

Байден выигрывает в Аризоне

AP прогнозирует победу Байдена в Аризоне. Это один из ключевых штатов, пишет BBC.

Он принесет Байдену 11 голосов выборщиков, если прогноз AP подтвердится.

Если он возьмет еще и Висконсин с Мичиганом, потенциально выборы в кармане и без Пенсильвании, где он идет ноздря в ноздрю с Трампом.

Трамп не стал дожидаться результатов и объявил себя победителем

"Мы уверенно выигрывали эти выборы... Если честно, мы выиграли эти выборы", – сказал Трамп своим сторонникам в Белом доме.

Либеральные каналы назвали речь "исторической" и "шокирующей".

Трамп поблагодарил сторонников и под аплодисменты сообщил об убедительной победе в Техасе и Флориде, ключевых штатах (это подтверждают и прогнозы всех СМИ).

Но дальше президент стал говорить о штатах, где подсчет еще не закончен, и к концу речи совершил то, чего ждали многие наблюдатели: объявил себя победителем, не дожидаясь окончания подсчета.

Позиция президента такова: в Пенсильвании, Мичигане, Висконсине, Джорджии и Северной Каролине подсчет активно шел, он лидировал, но потом цифры застыли. У этого простое объяснение: электроальные комисии сейчас считают миллионы голосов, которые были поданы досрочно и по почте.

Трамп назвал это "позором" и мошенничеством.

В целом, по мнению президента, в Пенсильвании он побеждает с отрывом, который Байден не отыграет.

Стоит ли говорить, что там пока не обработали аж 35% голосов (большинство из них – досрочные бюллетени, по которым преимущество у демократов).

Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на демократов, утверждая, что те намерены "украсть" выборы. "Мы никогда не позволим им этого", - заверил действующий президент.

В свою очередь, Джозеф Байден, выступая перед сторонниками в Делавэре, выразил уверенность, что получит большинство в Аризоне. По предварительным результатам, Байден в этом штате опережает действующего президента.

Джо Байден пока сохраняет преимущество в президентской гонке, опережая Дональда Трампа по количеству набранных голосов в Коллегии выборщиков. Согласно прогнозу CNN, Байден выигрывает в крупнейшем штате США Калифорнии, что приносит в его копилку сразу 55 голосов. В то же время, согласно данным Fox News, Трамп все же добился победы во Флориде и получил 29 голосов. По разным предварительным подсчетам, Байден набирает от 119 до 209 голосов в Коллегии, Трамп - от 114 до 118 (для победы необходимо набрать минимум 270 голосов).

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