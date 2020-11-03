1 ноября состоялся первый тур президентских выборов в Молдове. Во второй тур вышли прозападный кандидат, экс-премьер-министр Майя Санду и действующий глава государства Игорь Додон, не скрывающий своих пророссийских взглядов. Незадолго до выборов расследовательский проект RISE Moldova совместно с российскими журналистами из Центра "Досье" опубликовал большой материал под названием "Кремлинович": как администрация президента России влияет на молдавских политиков".
Подробнее о том, как Россия вмешивается во внутренние дела Молдовы и насколько это влияет на электоральные предпочтения избирателей, а также ждать ли новых фактов от журналистов-расследователей в преддверии второго тура, говорим с редактором русскоязычного отдела RISE Moldova Владимиром Тхориком.