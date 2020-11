Полиция проводит спецоперацию и просит жителей избегать общественных мест. Одного нападавшего застрелили полицейские, другой арестован.

Австрийский канцлер Себастьян Курц назвал инцидент "отвратительным террористическим нападением", министр внутренних дел Карл Нехаммер призвал родителей не водить детей в школы во вторник.

Первый за долгие годы теракт в Австрии произошел накануне введения локдауна из-за коронавируса: с 3 ноября бары и рестораны закрываются, в стране будет действовать комендантский час с 20:00 до 6:00.

Что произошло?

Первые сообщения о стрельбе появились около восьми вечера по местному времени - очевидцы сообщили о звуках, похожих на выстрелы, в районе синагоги на площади Шведенплатц. Полиция Вены чуть позже подтвердила, что в шести разных точках недалеко от синагоги были замечены несколько злоумышленников с винтовками, подтвержден один убитый (подозреваемый в нападении, застреленный полицией) и несколько раненых, в том числе один полицейский.

На видеороликах, размещенных в соцсетях, видно, как люди разбегаются, и слышны звуки, похожие на выстрелы.

"Мы слышали звуки, как будто петарды взрываются. Было 20 или 30 таких хлопков, мы подумали, что это на самом деле стрельба. На улице рядом с нашим рестораном мы видели полицейского. Мы видели, как скорая помощь выстраивалась в очередь. Были жертвы. К сожалению, мы также видели, что рядом с нами на улице лежит тело", - рассказывает очевидец происходящего по имени Крис, находившийся в момент стрельбы в ресторане.

Другие очевидцы говорят, что вооруженные винтовками мужчины шли по городу, стреляя по посетителям баров и ресторанов, а также по случайным прохожим.

