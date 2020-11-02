Правозащитники: число задержанных 1 ноября на акциях в Беларуси превысило 310 человек

В списках правозащитников значится уже больше 310 задержанных в воскресенье на акциях протеста (данные по состоянию на 9.50 2 ноября). Задержания происходили в основном в Минске, а также в Гродно, Могилеве и агрогородке Жодишки в Сморгонском районе. Среди них — несколько журналистов. Обновляемый список публикует лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».

В Минске прошла очередная воскресная акция протеста, которая сопровождалась задержаниями. Задержания начались еще на проспекте Независимости и продолжались на протяжении всего маршрута следования людей. Был задержан в том числе член основного состава Координационного совета Денис Готто.

Среди задержанных значатся в том числе и журналисты. Это три корреспондента газеты «Новы Час» — Дмитрий Дмитриев, Александр Зенькович и Яна Трусило, сообщает БАЖ. Дмитриева доставили в Партизанское РУВД. Зенькович и Трусило доставлены в Октябрьское РУВД, сюда же попал оператор телеканала «Белсат» Дмитрий Солтан, на него составляют протокол, сообщает БАЖ. Журналист Любовь Лунёва, мать Дмитрия Солтана, сообщает, что один из задержанных, которого отпустили из РУВД, рассказал, что ее сын якобы был избит, повреждена его видеокамера (кем и при каких обстоятельствах, пока неизвестно).

Вечером стало известно о задержании видеооператора Белсата Дмитрий Кравчука, передает БАЖ.

«Новы час» сообщает, что задержанных журналистов издания в воскресенье не отпустят. На Дмитрия Дмитриева, отмечает издание, составили два протокола по 23.34 и 23.4 КоАП. (участие в несанкционированном массовом мероприятии и неподчинение правоохранителям).

1 ноября около 14.00 на бульваре Толбухина задерживали журналиста ТАСС Юрия Шамшура.

— Подошли омоновцы, пригласили в бусик, отвезли на Калинина. Я попросил позвонить в редакцию, командир с кем-то связывался, выяснял мои данные. В итоге завезли за «1000 мелочей», извинились и отпустили, — рассказал Шамшур TUT.BY.

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