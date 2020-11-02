В России снова больше 18 тысяч новых случаев коронавируса, но без рекордов

NEWSru.com

Foto: Itar-Tass / Scanpix

В России за последние сутки выявлено 18 257 новых случаев коронавируса в 84 регионах, 238 человека скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране выявлено 1 655 038 заболевших и 28 473 умерших. В Москве за сутки отмечено 4796 случаев коронавируса, 53 человека умерли. В столичном оперштабе заявили о значительном замедлении темпов роста новых выявленных случаев коронавируса и госпитализаций.

"Если две недели назад прирост за 7 дней составлял 20% по новым случаям и 14% по госпитализациям, то за последнюю неделю эти показатели снизились до -0,7% и 1,9% соответственно. То есть общее число заболевших COVID-19 за прошедшую неделю меньше, чем за предыдущую", - говорится в Telegram-канале штаба. Из больниц по стране за сутки выписано 10 360 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 236 033. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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