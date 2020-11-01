Алиев: Пашинян письмом к Путину фактически признал поражение Армении в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что своим письмом президенту РФ Владимиру Путину премьер-министр Армении Никол Пашинян фактически признал, что Армения проиграла войну в Карабахе. Такую точку зрения, как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу азербайджанского президента, он высказал в воскресенье на переговорах с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

"Фактически, Армения признала свое поражение. Как вам известно, премьер-министр Армении недавно направил письмо президенту России Владимиру Путину. Это письмо фактически является признанием поражения", - сказал Алиев.Как отметил глава МИД Турции, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган поручил ему "регулярно посещать Баку и действовать сообща". Турция, подчеркнул он, продолжит оказывать Азербайджану поддержку в вопросе нагорнокарабахского конфликта.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства добавил, что многие его коллеги уже находятся в Азербайджане, а другие официальные лица, в том числе министр обороны Хулуси Акар, посетят республику в ближайшем будущем.

Накануне Пашинян направил письмо президенту России, в котором, описав ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, попросил определить форму поддержки по обеспечению безопасности территории Армении, на основе "союзнического характера взаимоотношений двух стран" и Соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 1997 года.

Напомним, Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

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