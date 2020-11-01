По данным правозащитного центра "Весна", число задержанных в Минске возросло до 66. В их числе - три журналиста газеты "Новый час", а также оператор телеканала "Белсат".
Несмотря на препятствие силовиков, участники акции протеста проникли на территорию урочища Куропаты, передал телеканал "Белсат". Люди принесли цветы и зажигают свечи на месте расстрелов во время сталинских репрессий.
К Куропатам полем пытаются пройти сотни людей
По данным газеты "Наша Нива", близ Куропат собрались сотни людей. После перекрытия силовиками проезда по улице Мирошниченко протестующие пытаются пройти к урочищу полем. По данным Telegram-канала белорусского активиста и блогера Антона Мотолько, речь идет о "200-300 человек", некоторые из них несут флаги.
Как видно на поступающих из Минска кадрах, бронетехника выдвинулась с места дислокации в районе Уручья в центр города. По данным портала Tut.by, бронетранспортеры, в частности, движутся по центральному проспекту Победителей.
Одна из групп протестующих подходит к урочищу Куропаты на северо-востоке Минска. По сведениям издания Onliner, силовики блокируют ее продвижение к урочищу. По предварительным данным, правоохранители использовали несколько светошумовых гранат в районе торгового центра "Экспобел".
Люди убегают от силовиков в районе улицы Гамарника. Читатели сообщают о задержаниях во дворах. pic.twitter.com/1HCfWI9GwQ— Onliner (@OnlinerBY) November 1, 2020
Очевидец сообщил о взрыве светошумовой гранаты в Минске
Портал Tut.by со ссылкой на очевидца сообщил о взрыве светошумовой гранаты на перекрестке Логойского тракта и улицы Гамарника в Минске. Издание "Наша Нива" передало, что в этом районе виден дым, сигналят автомобилисты. Официально милиция пока не подтвердила применение спецсредств.
В Минске вернулись к работе все станции метрополитена. Ранее закрытые станции "Академия наук", "Московская" и "Парк Челюскинцев" вновь открыты для пассажиров.
По данным правозащитного центра "Весна", в ходе акции протеста в Минске задержаны 22 человека. Среди них - один журналист, корреспондент агентства ТАСС Юрий Шамшур, его уже отпустили.
Демонстранты направляются к урочищу Куропаты
Собравшиеся на акцию протеста в Минске демонстранты направились в сторону урочища Куропаты. В этом месте в конце 1930-х - начале 1940-х годов, по данным белорусской прокуратуры, происходили массовые расстрелы репрессированных и захоронения их органами НКВД.
Силовики начали жесткие задержания участников шествия. По информации корреспондента ТАСС с места событий, задержано не менее двух десятков человек. В минской милиции подтвердили факт задержаний.
Ситуация на перекрестке у метро Московская. Фото читателя. pic.twitter.com/QpQdGbrEBz— Onliner (@OnlinerBY) November 1, 2020
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на очевидцев, около двух десятков силовиков в камуфляже с оружием в руках перекрыли проезжую часть проспекта Независимости по ходу движения колонны из порядка 5 тысяч протестующих. Когда люди стали обходить их по тротуарам, силовики сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух. До прямого столкновения дело не дошло. Протестующие обошли силовиков и продолжили движение. Между тем, силовики не оставляют попыток остановить движение колонны. Они стараются разбить протестующих на группы и взять их в кольцо. Возле станции метро "Московская" начались задержания.
Протестующие в Минске, которые собрались возле парка Челюскинцев на бульваре Толбухина и возле часового завода "Луч", образовали колонну, которая начала движение вдоль проспекта Независимости в сторону метро "Московская". Люди двигаются по проезжей части проспекта, сообщает Tut.by. Воскресный "Марш против террора" должен пройти по маршруту памяти в национальный некрополь Куропаты.
Преподаватель Брестского государственного технического университета (БГТУ) Татьяна Шевчук опубликовала видеообращение в поддержку отчисленных студентов. Шевчук просит отменить приказ об их отчислении.
Видеообращение в поддержку студентов, которые были отчислены на прошлой неделе, записала преподаватель Брестского государственного технического университета Татьяна Шевчук.
В видеоролике преподаватель попросила отменить приказ об отчислении студентов. pic.twitter.com/mlfJlQ5svf
— TUT.BY (@tutby) November 1, 2020
Сообщается о проблемах с доступом в Сеть через мобильную связь в Минске. Проблемы, по данным Telegram-каналов, начались около полудня. На запрос Tut.by в МТС ответили: "В Минске в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности, был ограничен доступ к сети Интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов".
Ворота центрального входа в парк Челюскинцев в Минске закрыли на замок. Об этом сообщает портал Tut.by со ссылкой на снимок, присланный читателем. В этом районе намечался сбор участников "Марша против террора" в Куропаты. Также закрыты и некоторые станции метрополитена в центре Минска. Руководство метрополитена объясняет это необходимостью "обеспечить безопасность пассажиров".
Белорусские силовики с утра стягивают в Минск спецтехнику. На центральных площадях столицы оборудуют ограждения.
По данным правозащитного центра "Весна", 31 октября в Беларуси были задержаны около 40 человек. Факты задержания протестующих подтверждены в Витебске, Гродно, Минске, Новогрудке (Гродненская область), Светлогорске (Гомельская область).
Оппозиция Беларуси запланировала на 1 ноября новую протестную акцию - "Дзяды. Марш против террора". По информации, опубликованной в Telegram-каналах Hexta Live и "Беларусь головного мозга", воскресный марш пройдет по маршруту памяти в национальный некрополь Куропаты. "Это место - символ жертв беспредела советских властей, где убили десятки тысяч людей, которые были цветом белорусской нации.
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