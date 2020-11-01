По данным правозащитного центра "Весна", число задержанных в Минске возросло до 66. В их числе - три журналиста газеты "Новый час", а также оператор телеканала "Белсат".

Несмотря на препятствие силовиков, участники акции протеста проникли на территорию урочища Куропаты, передал телеканал "Белсат". Люди принесли цветы и зажигают свечи на месте расстрелов во время сталинских репрессий.

К Куропатам полем пытаются пройти сотни людей

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По данным газеты "Наша Нива", близ Куропат собрались сотни людей. После перекрытия силовиками проезда по улице Мирошниченко протестующие пытаются пройти к урочищу полем. По данным Telegram-канала белорусского активиста и блогера Антона Мотолько, речь идет о "200-300 человек", некоторые из них несут флаги.

Как видно на поступающих из Минска кадрах, бронетехника выдвинулась с места дислокации в районе Уручья в центр города. По данным портала Tut.by, бронетранспортеры, в частности, движутся по центральному проспекту Победителей.

Одна из групп протестующих подходит к урочищу Куропаты на северо-востоке Минска. По сведениям издания Onliner, силовики блокируют ее продвижение к урочищу. По предварительным данным, правоохранители использовали несколько светошумовых гранат в районе торгового центра "Экспобел".

Очевидец сообщил о взрыве светошумовой гранаты в Минске

Портал Tut.by со ссылкой на очевидца сообщил о взрыве светошумовой гранаты на перекрестке Логойского тракта и улицы Гамарника в Минске. Издание "Наша Нива" передало, что в этом районе виден дым, сигналят автомобилисты. Официально милиция пока не подтвердила применение спецсредств.

В Минске вернулись к работе все станции метрополитена. Ранее закрытые станции "Академия наук", "Московская" и "Парк Челюскинцев" вновь открыты для пассажиров.

По данным правозащитного центра "Весна", в ходе акции протеста в Минске задержаны 22 человека. Среди них - один журналист, корреспондент агентства ТАСС Юрий Шамшур, его уже отпустили.

Демонстранты направляются к урочищу Куропаты

Собравшиеся на акцию протеста в Минске демонстранты направились в сторону урочища Куропаты. В этом месте в конце 1930-х - начале 1940-х годов, по данным белорусской прокуратуры, происходили массовые расстрелы репрессированных и захоронения их органами НКВД.

Силовики начали жесткие задержания участников шествия. По информации корреспондента ТАСС с места событий, задержано не менее двух десятков человек. В минской милиции подтвердили факт задержаний.


Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на очевидцев, около двух десятков силовиков в камуфляже с оружием в руках перекрыли проезжую часть проспекта Независимости по ходу движения колонны из порядка 5 тысяч протестующих. Когда люди стали обходить их по тротуарам, силовики сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух. До прямого столкновения дело не дошло. Протестующие обошли силовиков и продолжили движение. Между тем, силовики не оставляют попыток остановить движение колонны. Они стараются разбить протестующих на группы и взять их в кольцо. Возле станции метро "Московская" начались задержания.

Протестующие в Минске, которые собрались возле парка Челюскинцев на бульваре Толбухина и возле часового завода "Луч", образовали колонну, которая начала движение вдоль проспекта Независимости в сторону метро "Московская". Люди двигаются по проезжей части проспекта, сообщает Tut.by. Воскресный "Марш против террора" должен пройти по маршруту памяти в национальный некрополь Куропаты.

Преподаватель Брестского государственного технического университета (БГТУ) Татьяна Шевчук опубликовала видеообращение в поддержку отчисленных студентов. Шевчук просит отменить приказ об их отчислении.

Сообщается о проблемах с доступом в Сеть через мобильную связь в Минске. Проблемы, по данным Telegram-каналов, начались около полудня. На запрос Tut.by в МТС ответили: "В Минске в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности, был ограничен доступ к сети Интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов".

Ворота центрального входа в парк Челюскинцев в Минске закрыли на замок. Об этом сообщает портал Tut.by со ссылкой на снимок, присланный читателем. В этом районе намечался сбор участников "Марша против террора" в Куропаты. Также закрыты и некоторые станции метрополитена в центре Минска. Руководство метрополитена объясняет это необходимостью "обеспечить безопасность пассажиров".

Белорусские силовики с утра стягивают в Минск спецтехнику. На центральных площадях столицы оборудуют ограждения.

По данным правозащитного центра "Весна", 31 октября в Беларуси были задержаны около 40 человек. Факты задержания протестующих подтверждены в Витебске, Гродно, Минске, Новогрудке (Гродненская область), Светлогорске (Гомельская область).

Оппозиция Беларуси запланировала на 1 ноября новую протестную акцию - "Дзяды. Марш против террора". По информации, опубликованной в Telegram-каналах Hexta Live и "Беларусь головного мозга", воскресный марш пройдет по маршруту памяти в национальный некрополь Куропаты. "Это место - символ жертв беспредела советских властей, где убили десятки тысяч людей, которые были цветом белорусской нации.

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