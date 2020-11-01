В Лионе неизвестный открыл огонь возле православной церкви

Агентство AFP со ссылкой на полицию сообщило о ранении православного священника у церкви во французском Лионе.

В 7-м округе французского Лиона, возле греческой православной церкви, неизвестный открыл огонь. Как передало в субботу, 31 октября, агентство AFP со ссылкой на полицию, ранения получил православный священник. Преступник скрылся от полиции. По данным источника агентства, священник закрывал дверь в церковь, когда произошло нападение.

Как сообщило местное издание LyonMag, выстрелы прозвучали в районе 16.00 по местному времени (18.00 мск) у храма на улице Сан-Лазар. Преступник, которому, по предварительным оценкам, около 40 лет, стрелял дважды, уточняет LyonMag. По его данным, священник не был знаком с нападавшим. В настоящее время район оцеплен полицией. Медики сначала оказывали священнослужителю помощь на месте, позднее его доставили в больницу. По данным СМИ, ранения угрожают жизни мужчины.

В МВД призвали не появляться в районе, где была открыта стрельба

В Министерстве внутренних дел Франции рекомендовали жителям избегать район Жан-Масе.

🔴 #ALERTE | Un événement est en cours à proximité du secteur Jean-Macé, dans le 7ème arrondissement à #Lyon.

Les forces de sécurité et de secours sont sur place. Un périmètre de sécurité a été installé.

⚠️ Évitez le secteur et suivez les consignes des autorités. pic.twitter.com/ZZxeTADcAF — Ministère de l'Intérieur — Alerte (@Beauvau_Alerte) October 31, 2020



"В 7 округе Лиона в районе Жан-Масе проводятся (полицейские. — Ред.) мероприятия. На месте работают службы безопасности и спасатели. Установлен периметр безопасности. Избегайте этого района и следуйте указаниям властей", — говорится в сообщении МВД. Оно открыло специальный кризисный штаб для сбора информации о произошедшем.

Мотивы преступника устанаваливаются, ведутся его поиски. По данным газеты Le Parisien, он был вооружен охотничьим ружьем.

Премьер-министр Жан Кастекс, на момент нападения находившийся в Сент-Этьен-дю-Рувре на севере Франции, объявил о своем немедленном возвращении в Париж. Глава правительства подтвердил обещание властей разместить военных возле религиозных учреждений и школ. По его словам, французы могут рассчитывать, что им будет обеспечено "участие в религиозных практиках в условиях полной безопасности и свободы".

Атака в Ницце



Нападение в Лионе произошло через два дня после трагедии в Ницце, где в результате ножевой атаки 29 октября погибли не менее трех посетителей базилики Нотр-Дам, еще шесть человек были ранены. Согласно источникам в полиции, одна из жертв — женщина — была обезглавлена. Злоумышленник выкрикивал "Аллаху акбар!" и продолжал делать это даже после задержания. При аресте он получил огнестрельное ранение и был госпитализирован. По данным следствия, нападение совершил 21-летний гражданин Туниса, прибывший в ЕС в конце сентября и не имеющий статуса беженца во Франции.



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