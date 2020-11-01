Коронавирус: новая волна локдаунов и ограничений в Англии и ЕС

Власти европейских стран объявляют о новых локдаунах из-за очередной вспышки Covid-19.

В субботу вечером премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил четырехнедельный локдаун в Англии, второй с начала эпидемии. Он вступит в силу в четверг.

С четверга в стране закрываются все магазины, кроме самых необходимых. Однако, в отличие от весеннего карантина, школы и университеты не прекращают работу.

После 2 декабря, пообещал премьер, ограничительные меры будут ослаблены и страна вернется к практике введения локальных ограничительных мер в зависимости от ситуации на местах.

Введенные Борисом Джонсоном меры относятся к Англии. В Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии действуют свои ограничительные меры по борьбе с эпидемией.

Общее количество зараженных в Великобритании превысило миллион человек.

По словам Джонсона, локдаун необходим, чтобы предотвратить "медицинскую и моральную катастрофу", к которой может привести коллапс системы здравоохранения.

Национальная система здравоохранения Великобритании опасается, что к Рождеству больницы будут настолько переполнены, что не смогут принимать новых пациентов.

Согласно официальным документам, с которыми ознакомились корреспонденты Би-би-си, уровень смертности от новой волны коронавируса может значительно превысить статистику прошедшей весны. Согласно некоторым исследованиям, уровень смертности от коронавируса может достичь 4 тыс. человек в день.

Бельгия



Правительство Бельгии объявило, что начиная с понедельника и как минимум до середины декабря все не жизненно важные предприятия обслуживания должны закрыться. Исключением остаются продовольственные магазины и аптеки.

С понедельника на улице или в парках и других общественных местах в Бельгии могут встречаться и проводить время вместе не более четырех человек.

В гости будет разрешено ходить лишь по одному, а супермаркетам будет приказано продавать лишь товары первой необходимости.

Бары и рестораны в стране закрыты, а осенние школьные каникулы продлены до 15 ноября.

В Бельгии остается в силе комендантский час, из дома можно выходить лишь в случае крайней необходимости.

Локдауны в Европе



Новые локдауны уже объявлены в Германии и во Франции.

Страны Центральной и Восточной Европы оказались серьезно задеты новой вспышкой вируса.

Власти Польши ввели серьезные ограничения — митинги и массовые собрания отныне запрещены, почти все школы закрыты, а ресторанам и кафе разрешается лишь готовить пищу на вынос.

В Барселоне из-за запрета покидать город на выходные произошли столкновения протестующих с полицией.

Число зараженных Covid-19 резко возросло в Чехии, Словакии и Румынии.

А тем временем в США…



Тем временем президент США Дональд Трамп за несколько дней до выборов обрушился с резкой критикой на врачей и специалистов, пытающихся бороться с новой волной вируса.

Каждый день от коронавируса в Соединенных Штатах умирает около тысячи человек.

Трамп также заявил, что врачи зарабатывают больше, если их пациенты умирают от вируса, что не соответствует действительности.

На данный момент лишь Швеция не прибегает к местным или общенациональным локдаунам, несмотря на то, что смертность среди шведского населения растет. Соседние с Швецией страны закрыли свои границы для жителей этой страны.

ВОЗ о локдаунах



В октябре Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) заявила, что прибегать к локдаунам следует лишь временно и в крайних обстоятельствах, так как это наносит серьезный ущерб здоровью населения и экономике.

ВОЗ признает, что локдауны могут быть необходимы, но лишь в экстремальных ситуациях, и замечает, что было бы лучше выявить возможные существующие недостатки в национальных системах здравоохранения.

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