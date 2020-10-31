Меркель обещала экономике помощь на фоне пандемии коронавируса

Мы не бросим предприятия, испытывающие трудности не по своей вине, на произвол судьбы, заверила канцлер ФРГ. В Германии за минувшие сутки коронавирусом заразились еще более 19 тысяч человек.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заверила экономику в дальнейшей поддержке на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. "Мы не бросим на произвол судьбы компании и предприятия, которые из-за нынешнего кризиса испытывают проблемы не по собственной вине. Мы хотим помогать быстро и без бюрократии", - заявила она в еженедельном видеообращении к гражданам, обнародованном в субботу, 31 октября.

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Меркель сообщила о намерении выделить 10 млрд евро на поддержку отраслей, которые пострадают от вводимых с 2 ноября дополнительных мер по борьбе с коронавирусом. "Это значительно превышает уже существующие программы помощи и охватывает также и сферу культуры", - сказала федеральный канцлер, отметив, что уже на предстоящей неделе она встретится с лидерами союзов работодателей и промышленности, чтобы обсудить пути "дальнейшего сглаживания последствий кризиса".

"Я заверяю вас: федеральное правительство будет и впредь делать все необходимое для ограничения ущерба от пандемии для экономики, а тем самым и для рабочих мест и нашего благополучия и одновременно - для защиты здоровья всех нас", - подчеркнула канцлер ФРГ.

Вторая волна коронавируса

Одновременно Меркель вновь выступила в защиту ужесточения мер по борьбе с коронавирусом. "Вторая волна пандемии вынуждает действовать быстро и последовательно. Мы должны остановить быстрый рост заражений, не доводя до перегрузки нашей системы здравоохранения", - пояснила она, предупредив, что "предстоящая зима будет трудной".

По данным Института имени Роберта Коха, за последние сутки в Германии заразились коронавирусом еще 19 059 человек. Количество летальных исходов достигло 10 452.

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