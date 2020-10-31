В Москве у здания МВД мужчина напал с ножом на полицейских

В Москве у здания МВД мужчина напал с ножом на полицейских. По меньшей мере два человека ранены.

"По версии следствия, 31 октября 2020 года мужчина, находясь на улице Петровка в городе Москве, напал и нанес несколько ударов сотрудникам полиции, осуществляющим патрулирование в целях охраны общественного порядка", - цитирует РИА Новости представителя Следственного комитета.

Мужчина 1988 года рождения задержан, с ним проводятся следственные действия.

СК возбудил уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

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