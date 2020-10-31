На митинг против запрета абортов в Варшаве вышли около 80 тысяч человек

Акции протеста не утихают в Польше с 22 октября. Поводом послужило решение Конституционного суда, который счел незаконным прерывание беременности при высокой вероятности пороков развития плода.

В Варшаве вечером в пятницу, 30 октября, проходит одна из самых массовых акций протеста против практически полного запрета абортов в Польше. Как передала варшавская радиостанция Radio Kolor, в районе 20.00 по местному времени (22.00 мск) в центре города собралось не менее 80 тыс. демонстрантов.

Акция под названием "Марш на Варшаву" проходит в условиях усиленного полицейского присутствия. Здание Национального собрания - двух палатного парламента страны - охраняют, в частности военные. По данным агентства AP, сторонники ультраправых забросали митингующих сигнальными ракетами.

"Речь - о свободе и достоинстве людей"

Демонстранты не соблюдают ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса и запрещающие собираться в общественных местах компаниями более чем по пять человек. Призывы правоконсервативного правительства страны по возможности оставаться дома в связи с резким ростом числа инфицированных (30 октября было зафиксировано порядка 21 600 новых случаев за сутки. - Ред.) также были проигнорированы.

"Речь идет о свободе и достоинстве людей", - сказала представительница руководства Общепольской забастовки женщин Клементина Суханова. "Стремление людей к протесту должно стать уроком любому, кто хочет навязать авторитарные подходы", - добавила она.

Акции протеста, не утихающие вот уже девятый день, проходят 30 октября и в других городах Польши. Им предшествовало решение Конституционного суда страны, который признал незаконным прерывание беременности при высокой вероятности пороков развития плода. Аборты разрешены в Польше отныне только в тех случаях, когда оплодотворение произошло в результате изнасилования или инцеста, а также если беременность угрожает жизни женщины.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!