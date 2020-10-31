Великобритания не исключает введения повторного локдауна

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон рассматривает возможность нового локдауна для борьбы с распространением коронавируса. Новые карантинные меры могут вступить в силу уже 4 ноября, пишет The Times.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вслед за Германией и Францией рассматривает возможность ввести новый локдаун для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщила в субботу, 31 октября, британская газета The Times со ссылкой на нескольких не названных по имени высокопоставленных собеседников в правительственных кругах. По их словам, карантинные меры в Соединенном Королевстве могут вступить в силу уже 4 ноября и действовать как минимум до 1 декабря.

Среди прочего могут быть закрыты все точки розничной торговли, которые не продают товары первой необходимости. В то же время образовательные учреждения по-прежнему будут принимать учащихся. Однако окончательное решение еще не принято, подчеркивают собеседники The Times.

Во Франции повторный локдаун будет действовать с 30 октября по 1 декабря, в Германии частичный локдаун продлится со 2 по 30 ноября. Первый локдаун в Великобритании ввели в конце марта, с июня Англия, Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия начали по отдельности ослаблять карантинные меры.

На США приходится пятая часть подтвержденных заражений

Возбудитель заболевания COVID-19 с начала пандемии обнаружен более чем у 45 млн жителей планеты, почти 1,2 млн больных с SARS-CoV-2 умерли, а более 33 млн выздоровели указывает международная группа волонтеров Worldometer. Больше всего заражений - в США (9,3 млн), Индии (8,1 млн) и Бразилии (5,5 млн). В Великобритании по состоянию на 30 октября вирус выявлен у 989 745 человек, 46 229 пациентов скончались.

Все больше государств вновь усиливают меры по борьбе с распространением инфекции. В то же время медицинские учреждения и фармацевтические компании во многих странах работают над созданием вакцины против нового коронавируса.

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