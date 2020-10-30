Землетрясение в Эгейском море: разрушения в Греции и Турции, сообщения о погибших

Сильное подводное землетрясение произошло в пятницу в Эгейском море юго-западнее побережья турецкой провинции Измир и севернее греческого острова Самос.

Служба геологических наблюдений США оценила магнитуду замлетрясения в 7,0, власти Турции - в 6,6.

Сообщается, что в Турции погибли четыре человека, и 120 получили травмы. В городе Измир обрушились 20 зданий. Колебания почвы ощущались в Стамбуле, Афинах и на Крите.

Землетрясение вызвало мини-цунами, затопившее порт Самос.

Землетрясения - не редкость в регионе.

24 января этого года 41 человек погиб и 1607 получили травмы в результате землетрясения в городе Сивридж в провинции Элязыг на востоке Турции.

19 июля 2019 года подземный толчок вывел из строя систему энергоснабжения в Афинах, оставив значительную часть города без электричества.

17 августа 1999 года в результате разрушительного землетрясения с эпицентром в городе Измит неподалеку от Стамбула погибли 17217 человек, были ранены почти 45 тысяч, и около 600 тысяч остались без крова.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!