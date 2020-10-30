Коронавирус: в Германии новый пик заражений за сутки

По данным университета имени Джонса Хопкинса, число скончавшихся от связанных с Covid-19 заболеваний в мире выросло до 1 181 27 человек, выздоровели 30 298 756. В число стран с 5 млн и более подтвержденными случаями заражений коронавирусом вошли США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 8 944 934 заражения коронавирусом и 228 656 летальных исходов. Более 3,5 млн человек в США излечились от коронавируса. Второе место по числу заразившихся занимает Индия, третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии.

За последние сутки в Германии выявлен 18 681 случай новых заражений коронавирусом. С начала пандемии в стране зарегистрированы 481 013 инфицированных SARS-CoV-2, скончались 10 272 человека.

Заместитель председателя бундестага Вольфганг Кубикки полагает, что новые ограничения в Германии в связи с пандемией, анонсированные Ангелой Меркель, могут быть оспорены в суде. В гостевом комментарии для газеты Passauer Neue Presse он указал на "заметные противоречия" в принятых мерах: "Почему маникюрные салоны должны закрыться, а парикмахерские — нет? Почему надо закрывать рестораны, хотя мы еще далеки от пороговых значений, которые сами же определили?" — отметил он. Кубикки раскритиковал также тот факт, что ограничения были введены без дебатов в парламенте.

Продолжающаяся пандемия может отбросить экономику ФРГ на несколько лет назад, предупреждают аналитики исследовательского института Prognos. Согласно их расчетам, по итогам этого года ВВП Германии может сократиться на 8,1 процента. А на докризисный уровень немецкая экономика вернется лишь к 2023 году.

В США зарегистрирован новый самый высокий суточный прирост числа новых заражений — 91 295 случаев коронавируса за последние 24 часа. Страна находится на первом месте в мире по общему количеству инфицированных с начала пандемии — более 9,2 млн человек. 234 117 пациентов с Covid-19 в Соединенных Штатах скончались.

Повторный локдаун во Франции вступил в силу в ночь на 30 октября. В стране будут закрыты рестораны, бары и большинство магазинов. Гражданам разрешено покидать дома только по уважительным причинам. Ограничения действуют как минимум до 1 декабря.

Глава европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге предупредил о побочных эффектах локдауна для борьбы с пандемией. Такие меры связаны с риском увеличения числа психических расстройств, роста домашнего насилия, а также ведут к экономическому ущербу. "В связи с этим мы рассматриваем национальный локдаун в качестве последнего средства", — подчеркнул Клюге.

В связи с локдауном во Франции компания Apple временно закроет 17 из 20 своих магазинов в этой стране. В Германии все 15 официальных магазинов производителя айфонов продолжат работу.

Угур Сахин, сооснователь немецкой компании BioNTech, которая совместно с американским концерном Pfizer разрабатывает вакцину от SARS-CoV-2, рассказал о сроках завершения испытаний препарата. Сахин ожидает первые данные в конце октября — начале ноября текущего года. Тогда и должно стать ясно, насколько эффективно защищает эта вакцина. "Мы настроены оптимистично", — добавил он. В случае положительных результатов компании могут запросить у медицинского регулятора США экстренное разрешение уже в середине ноября.

Европейский Союз выделит 220 млн евро на перевозку пациентов, инфицированных коронавирусом, из стран с тяжелой инфекционной обстановкой в соседние государства, где имеются свободные больничные койки для заболевших COVID-19.

Государства Евросоюза намерены тесно сотрудничать в разработке общих норм карантина и проведения тестов. "Мы едины, потому что находимся в одной лодке", — отметил председатель Евросовета Шарль Мишель. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также призвала страны ЕС к быстрому обмену данными о пандемии: "Чем больше стран делятся данными, тем лучше мы сможем реагировать".

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