Оппозиция в Беларуси призвала к солидарности парламенты всех стран

Координационный совет оппозиции призвал депутатов со всего мира организовывать парламентские слушания по Беларуси. КС попросил их выступать в защиту политзаключенных и требовать прекращения репрессий в Беларуси.

Координационный совет белорусской оппозиции (КС) запустил кампанию парламентской солидарности, обратившись к депутатам всего мира с просьбой о поддержке. В сообщении, обнародованном в Telegram-канале КС в пятницу, 30 октября, содержится призыв к парламентам всех стран мира организовывать парламентские слушания по Беларуси.

"Неважно, из какой вы страны, из какой части мира: Германия, Англия, Швеция, Россия, Соединенные Штаты, Грузия, Япония. Каждый депутат может сделать несколько простых шагов для того, чтобы поддержать белорусов, например записать видеообращение в поддержку белорусских протестующих, политзаключенных и гражданских активистов", - говорится в обращении КС.

Координационный совет также предложил депутатам отправлять официальные обращения к белорусскому руководителю Александру Лукашенко с требованием освободить всех политзаключенных и прекратить репрессии, писать личные письма поддержки политзэкам и инициировать на уровне правительств и парламентов принятие решений по Беларуси.

Массовые протесты в Беларуси

В Беларуси уже третий месяц продолжаются массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Согласно официальным данным, победу с результатом более 80 процентов голосов одержал Александр Лукашенко, правящий в Беларуси с 1994 года. Оппозиция, однако, не признает итоги выборов, обвиняет власти в подтасовках и добивается отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Особенно массовые манифестации происходят по воскресеньям, когда только на улицы Минска выходят порядка ста тысяч человек.

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