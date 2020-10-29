Меркель в бундестаге объяснила необходимость частичного локдауна

Канцлер ФРГ назвала принятое ранее решение о введении частичного локдауна "необходимым и соразмерным". Оппозиция критикует меры за то, что они были приняты в обход парламента.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) назвала ситуацию с коронавирусом в стране "драматичной". "Она касается всех нас. Без исключения", - заявила глава правительства, выступая в бундестаге в четверг, 29 октября. Число случаев заражения в ФРГ стремтельно выросло, и количество пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии, растет с такой интенсивностью, что многие лечебные учреждения работают на пределе возможностей, отметила канцлер, пояснив, что "такая динамика перегрузит наши реанимации за несколько недель".

В связи с этим Меркель назвала принятое накануне решение о введении частичного локдауна "необходимым и соразмерным" и вновь призвала в ближайшие недели ограничить социальные контакты до "абсолютно необходимого минимума". Канцлер выразила понимание в связи с "фрустрацией", "отчаянием" представителей ресторанного и развлекательного бизнеса, чьи заведения должны будут временно закрыться или ограничить деятельность. "Зима будет тяжелой, четыре тяжелых месяца, но она закончится", - заключила Меркель.

Оппозиция обвиняет Меркель в подрыве демократии

Выступление канцлера несколько раз прерывалось выкриками представителей правопопулистской оппоизиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Глава фракции этой партии в бундестаге Александр Гауланд (Alexander Gauland) обвинил правительство в нарушени демократических принципов. Председатель другой оппозиционной партии, Свободной демократической партии (СвДП), Кристиан Линднер (Christian Lindner) также заявил о недопустимости принятия новых ограничительных мер в обход бундестага и земельных парламентов. Такой подход может привести к отсутствию одобрения со стороны населения, юридическим рискам, а также "нанести вред нашей парламентской демократии", отметил Линднер.

28 октября Меркель и премьер-министры 16 федеральных земель согласовали новые ограничительные меры, которые будут действовать со 2 ноября до конца месяца. В частности, встречи в общественном пространстве разрешены не более чем 10 людям из двух домохозяйств. Кроме того, закроются все досуговые предприятия, косметические, татуировочные и массажные салоны, а ресторанам будет разрешено работать, лишь продавая блюда "на вынос".

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