В Беларуси возбудили больше 500 дел по "массовым беспорядкам", по избиениям - ни одного

Более 500 уголовных дел возбуждено в стране за организацию и участие в массовых беспорядках, сообщил в эфире телеканала "Беларусь 1" замначальника управления Генпрокуратуры Беларуси по надзору за исполнением законодательства Андрей Сербун.

По его словам, подавляющее большинство дел, связанных с организацией массовых беспорядков и активным участием в них, касаются событий, происходивших в Минске. Он отметил, что действия участников протестных движений все чаще связаны с насилием против правоохранителей: сумма ущерба от противоправных действий, по его словам, составила более 18 тысяч рублей, 15 тысяч из них уже возмещены. Каждый правонарушитель будет установлен и его действиям будет дана соответствующая правовая оценка.

Что касается уголовных дел по заявлениям граждан, которые пострадали от жестоких действий силовиков, то они по-прежнему находятся на стадии проверок "в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса". "В ходе данной проверки, кроме исследования доводов, приведенных заявителем о неправомерности действий сотрудников правоохранительных органов, будет проверяться правомерность действий самого заявителя в этой ситуации", - предупредил представитель Генпрокуратуры. Он пояснил, что по каждому факту насилия назначаются судебно-медицинские экспертизы, проведение которых занимает длительное время.

После президентских выборов в Беларуси были задержаны более 6 тысяч человек. Как минимум 450 из них были избиты, и впоследствии рассказывали о пытках и унижениях, которым их подвергали при задержании. Волонтерский проект Probono.by, который помогает задержанным, получил с начала протестов более 1,5 тысячи обращений, но Следственный комитет не возбудил ни одного уголовного дела в отношении сотрудников МВД и других структур, причастных к преступлениям против мирных граждан.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о подготовке так называемого "списка Тарайковского" с именами чиновников и силовиков, которые участвовали и продолжают участвовать в насилии над людьми в Беларуси. В него войдут лица, причастные к пыткам, незаконным арестам и издевательствам над задержанными.

Кроме того, 20 октября Тихановская вслед за предъявлением "народного ультиматума" Александру Лукашенко выдвинула требование и к сотрудникам правоохранительных органов республики, которые до 25 октября должны перейти на сторону народа и перестать "исполнять преступные приказы".

Накануне Александр Лукашенко заявил, что страна начинает сталкиваться с "террористическими угрозами", а участники уличных протестов "перешли красную черту по многим направлениям". Он заявил, что власть "должна реагировать" на это и потребовал отчислять из вузов студентов и увольнять преподавателей, которые участвуют в протестах, при этом выразив уверенность, что таких "единицы". "Против нас развернули уже не информационную, а террористическую войну по отдельным направлениям. Мы это должны пресечь", - заключил он.

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