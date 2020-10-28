Посол Беларуси в Аргентине вторично подал в отставку

Владимир Астапенко заявил, что он не может нормально выполнять свою работу из-за отсутствия легитимности у Лукашенко. Дипломат уже просил об отставке в сентябре, но ответа на свое заявление так и не получил.

Посол Беларуси в Аргентине и по совместительству в Чили, Парагвае, Перу и Уругвае Владимир Астапенко вторично подал заявление об отставке, отказываясь работать в подчинении Александра Лукашенко. В интервью информационному порталу Tut.by в среду, 28 октября, Астапенко заявил, что он не желает работать под руководством лица, у которого нет "международной легитимности".

"Отсутствие международной легитимности главы государства не позволяет мне и как дипломату, и как патриоту своей страны продолжать добросовестное выполнение должностных обязанностей посла, находясь в подчинении у лица, которое не имеет права выражать волю белорусского народа", - пояснил дипломат.

Уже второе прошение об отставке

Владимир Астапенко отметил, что подает прошение об отставке уже вторично, поскольку первое его заявление было проигнорировано. "После инаугурации (Александра Лукашенко - Ред.), 23 сентября, я подал заявление об освобождении от занимаемой должности по соглашению сторон в соответствии с п. 1 части второй статьи 35 Трудового кодекса Республики Беларусь. Никакой реакции на это не получил. Сейчас я это заявление отозвал и 27 октября подал новое", - рассказал он.

По словам Астапенко, в новом заявлении он просит освободить его от занимаемой должности на основании статьи 41 - "в связи с нарушениями нанимателем законодательства, препятствующими выполнению моей работы по трудовому договору".

Массовые протесты в Беларуси

В Беларуси уже третий месяц продолжаются массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Согласно официальным данным, убедительную победу на них одержал Лукашенко, правящий в стране с 1994 года. Оппозиция не признает этих результатов, обвиняет власти в подтасовках и добивается отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Особенно массовые манифестации происходят по воскресеньям, когда только на улицы Минска выходят порядка ста тысяч человек. 26 октября в Беларуси прошла общенациональная забастовка протеста, в которой приняли участие крупнейшие предприятия страны, а также студенты вузов.

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