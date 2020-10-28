Совет Европы критикует Польшу за обращение с задержанными

В Польше задержанные часто не получают доступа к адвокату и адекватной медпомощи, заявил Комитет по предупреждению пыток. В Совете Европы обеспокоены тем, что Польша не прислушалась к его рекомендациям.

Совет Европы (СЕ) резко раскритиковал власти Польши за условия содержания задержанных в полиции. Задержанные часто не получают доступа к адвокату и адекватной медицинской помощи, есть данные о неправомерном применении силы со стороны полицейских, говорится в докладе Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП), обнародованном в среду, 28 октября.

Эксперты СЕ выразили глубокую обеспокоенность "полным отсутствием прогресса в деле внедрения базовых мер по защите от насилия со стороны полицейских" в Польше. Польша не выполнила ни одной из рекомендаций, данных ЕКПП в 2018 году, констатировали авторы доклада.

В документе, в частности, говорится, что задержанные в Польше получают доступ к адвокату крайне редко, а именно, лишь в том случае, если у них есть при себе телефон юриста. Граждан также систематически лишают права проинформировать семью или третьих лиц об их задержании.

Отсутствие адекватной медпомощи

В докладе ЕКПП отмечается, что, в принципе, полиция обеспечивает медицинскую помощь задержанным, но данные о травмах и ранениях задержанных "по-прежнему плохо документируются или не документируются вообще", а немедицинский персонал имеет неограниченный доступ к медицинским документам.

В сентябре 2019 года делегация ЕКПП посетила Польшу, чтобы проинспектировать ряд тюрем и полицейских участков. Большинство задержанных, с которыми поговорили эксперты, заявили, что с ними обращаются нормально, но некоторые жаловались на применение полицейскими чрезмерной силы.

"Польским полицейским следует настоятельно напомнить о том, что любые формы жестокого обращения незаконны и подлежат наказанию", - подчеркивается в докладе ЕКПП. Эксперты также рекомендовали улучшить профессиональную подготовку полицейских в Польше.

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