Путин поддержал идею о запрете сравнения целей СССР и Германии

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская предложила запретить публично сравнивать действия руководства СССР и Германии во время Великой Отечественной войны. Ее идею поддержал президент Владимир Путин, но призвал сделать это "аккуратно". Стенограмма заседания Совета по культуре и искусству размещена на сайте Кремля.

Ямпольская заявила, что в России издаются книги, где отождествляются действия руководства СССР и Германии. По ее словам, две уже вышедшие такие книги популярны среди молодежи.

"Я считаю, что если редакторам у наших издательств не хватает ума, совести и брезгливости, чтобы изымать подобные пассажи, им следует помочь законодательством. Мне кажется, у нас есть моральное право ужесточать закон, когда речь идет об осквернении нашей исторической памяти", — подчеркнула она.

Ямпольская также предложила внести соответствующие поправки в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941–1945 годов" от 1995 года.

"Согласен с вашими предложениями, нужно аккуратно, конечно, но сделать, — отреагировал Путин. — Но если в некоторых странах за отрицание геноцида армян предусмотрено уголовное наказание, нам сам бог велел, наверное, включать соответствующие механизмы для защиты совсем недавнего прошлого".

Президент неоднократно заявлял о недопустимости искажения исторической памяти о годах Великой Отечественной войны и роли СССР в ней.

"Мы никому не позволим перечеркнуть эту героическую страницу истории, будем изобличать любые попытки исказить историю, предать забвению дух союзничества и нашего боевого братства", — заявил он в феврале во время концерта, посвященного Дню защитника Отечества, напомнив, что советская армия освободила от оккупантов не только свою страну, но и другие.

В своей статье "Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны", которая была опубликована в журнале The Natinal Interest, Путин назвал причинами войны "государственный эгоизм, трусость, удовлетворение набирающего силу агрессора и нежелание политических элит искать компромисс". Он утверждал, что за начало войны так или иначе несут ответственность все ведущие мировые государства.

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