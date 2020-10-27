Помпео призвал Баку и Ереван соблюдать соглашение о перемирии

В телефонных беседах с Пашиняном и Алиевым Госсекретарь США призвал Армению и Азербайджан призвал соблюдать договоренности и напомнил, что военного решения конфликта в Нагорном Карабахе нет.

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник, 27 октября, провел телефонные переговоры по проблеме Нагорного Карабаха с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он призвал обе стороны "придерживаться своих обязательств с целью снижения насилия и достижения политического решения конфликта в Нагорном Карабахе под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - говорится в пресс-релизе госдепартамента.

Госсекретарь указал, что военного решения этого конфликта нет, и подчеркнул необходимость для сторон полного соблюдения условий прекращения огня в соответствии с соглашением, достигнутым в Москве 10 октября.

Заместитель Помпео Стивен Биган 23 октября в Вашингтоне встретился по отдельности с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Зохрабом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым. По итогам встреч Госдепартамент сообщил 25 октября, что главы МИД обеих стран пришли к соглашению о гуманитарном перемирии в Карабахе с 08:00 местного времени 26 октября. В сообщении отмечалось, что Ереван и Баку подтвердили "приверженность соблюдению гуманитарного перемирия, достигнутого в Москве 10 октября". Однако уже через час после вступления перемирия в силу обе стороны обвинили друг друга в его нарушениях.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, когда Азербайджан начал масштабную военную операцию по возвращению под свой контроль этого региона, населенного преимущественно армянами. С тех пор в результате боевых действий были убиты и ранены много людей, в том числе мирных жителей.

Нагорный Карабах в одностороннем порядке провозгласил независимость от Азербайджана после распада СССР. Независимость самопровозглашенной НКР не признает ни одна страна. Переговорный процесс, направленный на поиск мирного решения конфликта, ведется под эгидой Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, Франция и США.

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